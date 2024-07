Le FC Barcelone a bouclé une recrue inattendue pour Hansi Flick

Hansi Flick a pris les commandes du FC Barcelone depuis quelques jours déjà. Bien que privé de plusieurs de ses joueurs, en vacances suite aux récents tournois internationaux, le tacticien allemand impose déjà sa patte et semble faire l’unanimité auprès de la presse locale. Quoi qu’il en soit, il sait aussi que pour être compétitif et rivaliser avec l’ennemi juré madrilène, sa direction va devoir lui ramener plusieurs nouvelles têtes.

Depuis plusieurs semaines déjà, il est question d’un intérêt prononcé des Catalans pour Nico Williams, confirmé par Joan Laporta lui-même. Il pourrait d’ailleurs ne pas être le seul champion d’Europe 2024 à débarquer puisque la presse locale évoque aussi une volonté de recruter Dani Olmo, même si cela semble pour le moment un peu moins chaud. Et voilà que selon la Cadena SER, Flick va pouvoir compter sur un nouvel attaquant.

Un prix assez bas

Le FC Barcelone a ainsi conclu l’arrivée de Pau Victor. Le buteur catalan appartenait jusqu’ici à Girona, et était prêté au Barça B la saison dernière. En D3, sous les ordres de Rafa Marquez, il a inscrit 20 buts en 39 matchs, et les Blaugranas ont logiquement souhaité le conserver. Après plusieurs semaines de négociations, les deux clubs catalans sont parvenus à un accord, et le joueur coûtera un peu plus de 3 millions d’euros aux Barcelonais.

Il fera partie de l’équipe première, et a signé un contrat de joueur des A. Un renfort intéressant pour Hansi Flick, et le buteur de 22 ans a de grandes chances d’être la doublure de Robert Lewandowski cette saison, alors que Vitor Roque devrait faire ses bagages, probablement sous la forme d’un prêt, et que Marc Guiu a pris la direction de Chelsea.