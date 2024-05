Nice terrasse le PSG !

Ce mercredi, le PSG se déplace sur la pelouse de Nice. Il y a quelques mois, cette affiche avait les allures d’un choc entre le leader et son dauphin. Désormais champion, le club de la capitale, qui s’est incliné logiquement au Parc des Princes face au TFC (1-3), et qui a déjà la tête à sa finale de Coupe de France face à l’OL, va affronter des Aiglons en forme et qui joueront avec le couteau entre les dents avec l’objectif d’arracher une place qualificative en Ligue des Champions ou à défaut en Ligue Europa.

Nice l’emporte face au PSG, cote à 2,40

Que reste-t-il à jouer au PSG cette saison ? Outre une finale de Coupe de France le 25 mai prochain contre l’OL, pas grand-chose. En Ligue 1, les joueurs de Luis Enrique ont déjà soulevé leur douzième titre de champion de France. De ce fait, les deux dernières rencontres de Ligue 1 face à Nice et Metz vont compter pour du beurre et Luis Enrique va faire largement tourner son effectif (Mbappé, Dembelé, Nuno Mendes, Hakimi et Kolo Muani sont absents du groupe), donnant sa chance aux jeunes et aux seconds couteaux du club. De l’autre côté, Nice a tout à perdre. Encore en lice pour aller ravir la quatrième place à Brest, les Aiglons ont absolument besoin d’un succès pour continuer d’y croire. Invaincu lors des cinq dernières journées, le Gym de Farioli finit fort et se doit de gagner avant d’affronter Lille, un adversaire direct, lors de l’ultime journée de L1. Cotée à 2,40, la victoire de Nice, qui a d’ailleurs les faveurs des pronostics, face à une équipe du PSG démobilisée est une très belle option à tenter.

Jéremie Boga marque face au PSG, cote à 3,55

Mais voilà, pour que Nice gagne. Il faudra un grand Jérémie Boga. Intenable ces dernières semaines, l’ailier gauche ivoirien est en grande forme. Décisif lors des trois dernières rencontres avec un but et deux passes décisives, il y a fort à parier que l’ancien de l’Atalanta remette le couvert ce mercredi dans une rencontre de prestige. Déjà buteur contre Rennes et Monaco cette saison, le natif de Marseille a montré qu’il ne se cachait pas lors des grands rendez-vous. Et lorsque Boga marque, Nice gagne presque tout le temps (4 victoires, 1 défaite). La cote à 3,55 est franchement juteuse vu la forme du joueur qui a marqué 80 % de ses buts à l’Allianz Riviera.

Nice l’emporte 1-0 face au PSG, cote à 9,80

Lors du match aller au mois de septembre dernier, l’OGC Nice s’était imposé sur la pelouse du PSG à l’issue d’une rencontre prolifique (2-3). Pour rester dans la lignée d’une défaite parisienne, difficile d’imaginer un nouvel assaut face au but. Ne prenant qu’un point lors de leurs deux dernières rencontres, les Parisiens ne sont pas dans la forme de leur vie et n’ont pas montré grand-chose offensivement face au Téfécé. Une défaite étriquée sur le score de 1-0 d’un PSG champion fortement remanié et qui ne prendra aucun risque, est plus qu’envisageable. La cote à 10 sur ce résultat final pourrait être votre mine d’or. Pour rappel, les hommes de Francesco Farioli ont gagné 7 fois sur ce résultat cette saison en Ligue 1. Leur score fétiche.

