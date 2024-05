Tino Kadewere va rester à Nantes

Arrivé cet hiver pour renforcer l’attaque du FC Nantes, Tino Kadewere s’était engagé sous forme d’un prêt avec option d’achat depuis l’OL. La clause vient d’être activée avec le maintien validé depuis ce week-end. L’attaquant zimbabwéen est désormais lié aux Canaris jusqu’en 2027 et va rapporter quelques millions aux Lyonnais.

Après un démarrage sur les chapeaux de roues, avec notamment un doublé face à Pau FC en Coupe de France, Tino Kadewere a rapidement perdu sa place de titulaire, et ce malgré le changement d’entraîneur. L’ancien Havrais n’a plus marqué depuis février, son seul but en Ligue 1 cette saison.