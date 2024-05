Mercato : le Real Madrid jette l’éponge pour deux recrues star !

L’été va être animé à Madrid, où on s’apprête à accueillir Kylian Mbappé, après tant de tentatives frustrées ces dernières années. Le Bondynois ne sera pas le seul nouveau visage offensif des Merengues la saison prochaine, puisque la pépite Endrick va aussi atterrir du côté de la capitale espagnole. Puis, d’autres recrues étaient attendues, dans le secteur défensif notamment.

Si on utilise le passé, c’est parce que visiblement, les Madrilènes ont finalement décidé d’abandonner deux pistes très sérieuses jusqu’ici. Comme l’indique la Cadena COPE, la direction du Real Madrid a paralysé les opérations Alphonso Davies et Leny Yoro. Le premier était suivi depuis des années déjà, et sa situation contractuelle, avec un bail qui expire en 2025 au Bayern, en faisait une cible parfaite pour cet été. Quant au Français, c’était plutôt une cible d’avenir, mais il fallait agir vite face à l’intérêt de plusieurs gros clubs européens pour ses services.

Les places sont prises

Pourquoi un tel retournement de situation ? Et bien dans le cas du Canadien, il y a deux raisons. D’abord, Ferland Mendy a démontré être au niveau lors des rencontres importantes cette saison. Puis, la deuxième : les Merengues vont faire confiance à Miguel Gutierrez, latéral formé au club qui sort d’une saison parfaite à Girona et sur qui les Madrilènes ont une option de rachat de 8 millions d’euros. Mendy et l’Espagnol seront la paire de latéraux gauche la saison prochaine, et les portes se sont donc fermées pour Davies.

Quant à Leny Yoro, il y a aussi deux explications. D’abord, l’explosion de Rafa Marin, défenseur central prêté à Alavés cette saison, qui devrait donc revenir pour occuper un rôle dans la rotation, surtout si Nacho part. Puis, son prix. Le LOSC serait encore trop gourmand selon le média, qui ne dévoile cependant pas le montant demandé par les Nordistes pour leur pépite. Quoi qu’il en soit, c’est une bonne nouvelle pour le PSG…