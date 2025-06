Le fils de Cristiano Ronaldo est fan de Lamine Yamal

Ce dimanche, la Ligue des Nations 2025 va livrer son verdict. Après avoir respectivement éliminé la France et l’Allemagne, l’Espagne et le Portugal vont se défier ce dimanche pour aller chercher un deuxième titre dans la compétition dans leurs histoires respectives (21h). Un choc entre deux générations qui ne manque pas d’enflammer les réseaux sociaux entre Cristiano Ronaldo et Lamine Yamal.

Ce samedi, le Portugais a été questionné en conférence de presse sur la nouvelle coqueluche du FC Barcelone. Et après avoir encensé le prodige ibérique, CR7 a également expliqué qu’il voyait des similitudes entre son fils, qui admire l’Espagnol, et ce dernier : «mon fils et Lamine Yamal se ressemblent beaucoup, leur couleur de peau, leur peau bronzée, leur coiffure… Ils ont 3 ans d’écart. J’aime beaucoup Lamine Yamal, et mon fils l’admire beaucoup.»