Équipe de France : le premier choix fort de Didier Deschamps pour l’Euro se précise

Jeudi soir, des millions de Français seront devant leur téléviseur pour suivre l’annonce de la liste des Bleus retenus pour participer à l’Euro 2024 en Allemagne. Invité au JT de 20 heures sur TF1, Didier Deschamps va donc citer les noms des joueurs qui l’accompagneront pour tenter de soulever le trophée le 14 juillet prochain. Le sélectionneur tricolore, qui peut appeler jusqu’à 26 joueurs, a mis des jours et des jours avant de trancher. D’autant qu’il a dû composer avec des soucis de dernière minute puisque certains cadres comme Lucas Hernandez (PSG) ou Aurélien Tchouameni (Real Madrid) sont blessés.

En ce qui concerne le secteur offensif, DD a également des incertitudes. On pense notamment à Kingsley Coman (Bayern Munich), victime d’une lésion aux adducteurs en avril dernier. L’ancien du PSG a repris la course et espère être remis sur pieds avant l’Euro 2024. Mais il reste à voir si ce sera bien le cas et si Deschamps prendra un tel risque, sachant qu’une rechute est possible. Ce qui est sûr, c’est que le staff tricolore étudie toutes les options et a déjà un oeil sur un joueur pouvant renforcer le compartiment offensif. Il s’agit de Bradley Barcola (21 ans).

Première pour Barcola ?

Alors que son nom avait été cité par les médias avant le rassemblement de mars dernier, l’ancien joueur de l’OL n’avait finalement pas été appelé. Mais Deschamps et ses équipes l’ont toujours gardé à l’œil. Il a d’ailleurs été supervisé lors du 1/4 de finale retour de la Ligue des champions contre le FC Barcelone (victoire 4-1). Une rencontre où le joueur né en 2002 avait été très intéressant. Moins en vue contre le BVB, Barcola a malgré tout marqué des points lors de sa première saison au PSG (37 apparitions, 24 titularisations, 4 buts et 8 assists), où il a su former un joli trio avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

Deux habitués de l’équipe de France qu’il devrait a priori retrouver. En effet, Le Parisien révèle qu’une tendance se dégage et Bradley Barcola a de très sérieuses chances de figurer dans la liste des 25 ou 26 Tricolores demain. Ce serait sa première convocation avec les A lui qu’on a vu avec les Bleuets de Thierry Henry. Tout cela récompenserait la belle année du natif de Villeurbanne, passé de Lyon à Paris pour 50 M€ l’été dernier. Bien qu’il soit encore perfectible, Bradley Barcola continue son incroyable ascension, lui qui espère entendre son nom sortir de la bouche de DD demain soir sur les coups de 20 heures.