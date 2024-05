Le Real Madrid doit encore payer Chelsea pour Eden Hazard

Eden Hazard a beau avoir quitté le Real Madrid et pris sa retraite, il coûte encore cher aux Merengues, lui qui avait déjà coûté plus de 100 millions d’euros en 2019 et n’avait jamais été à la hauteur de cet investissement colossal… Effectivement, les Merengues vont encore devoir signer un chèque à Chelsea, comme l’indique le quotidien anglais The Telegraph.

Le Real Madrid doit ainsi signer un chèque de 5 millions de livres - 5,8 millions d’euros - à Chelsea. La faute à la qualification des Merengues pour la finale de la Ligue des Champions, puisqu’une clause dans les bonus du deal signé à l’époque stipule que les Madrilènes doivent indemniser les Blues chaque fois qu’ils atteignent la finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes.