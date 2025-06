La piste originale de Manchester United pour remplacer André Onana

Après une saison infernale où il a parfois été placardisé par Ruben Amorim, André Onana ne devrait pas rester à Manchester United cet été, et les Red Devils sont en quête d’un nouveau gardien de but. Et si les noms d’Emiliano Martinez et Diogo Costa sont souvent revenus dans les couloirs d’Old Trafford, c’est désormais celui d’un tout autre portier bien moins connu qui émerge dans les esprits mancuniens.

Selon The Sun, les dirigeants de Manchester United se sont renseignés sur la disponibilité du gardien de Botafogo John Victor. À 29 ans, le portier brésilien est l’une des raisons centrales du succès de son équipe à la Coupe du monde des clubs, qui a notamment terrassé le Paris Saint-Germain et s’est qualifié en huitième de finale aux dépens de l’Atlético de Madrid. Disponible pour environ 8 millions d’euros, Victor serait une affaire en or, pour un club qui ne roule pas dessus…