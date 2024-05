Nice - PSG : les compositions probables

C’est dans la peau d’un champion de France que le PSG aborde son choc face à Nice ce soir (21h00). Une semaine après une élimination en demi-finale de Ligue des Champions face à Dortmund (2-0 score cumulé), puis une défaite désolante contre Toulouse au Parc des Princes dimanche (3-1), les Parisiens auront à coeur de se racheter. Car même dans une rencontre sans enjeux - du moins pour Paris - Luis Enrique a tenu à réaffirmer hier qu’il n’y avait pas de places pour les joueurs négligents.

Face à des Niçois requinqués, invaincus depuis cinq rencontres, et curieux d’aller voir ce qui se passe dans le top 4 du Championnat, Paris va donc devoir mettre tous les ingrédients pour éviter une nouvelle sortie de route. Mais pour ça, le technicien asturien devra composer sans plusieurs de ses cadres. Si Gianluigi Donnarumma devrait tenir son rang dans les buts, ce ne sera pas le cas d’Achraf Hakimi et Nuno Mendes, tous les deux laissés au repos. Au poste de latéral droit, Nordi Mukiele devrait donc démarrer, comme face au TFC, tandis que le titi parisien Yoram Zague pourrait lui être reconduit à gauche. En charnière, Marquinhos et Lucas Beraldo seront associés.

Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé laissés au repos

Dans l’entrejeu parisien, Luis Enrique devrait renouveler sa confiance au trio de ces dernières semaines : Vitinha, Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery. Manuel Ugarte, en dedans contre Toulouse, est annoncé remplaçant. C’est plus sur le front de l’attaque que les incertitudes existent. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, victimes de petites gênes musculaires, sont laissés au repos à dix jours de la finale de Coupe de France, tout comme Randal Kolo Muani, dont les raisons de l’absence restent inconnues. Logiquement, Gonçalo Ramos occupera donc le poste de numéro 9 et devrait être épaulé par Bradley Barcola, à droite, et Marco Asensio, à gauche. L’idée de voir le jeune Senny Mayulu, très apprécié par Luis Enrique, grandement impliqué dans la signature de son premier et prochain contrat professionnel, n’est pas à écarter.

Du côté de Nice, Francesco Farioli pourra, lui, compter sur ses forces en présence. Marcin Bulka sera évidemment titulaire au poste de gardien, tout comme Dante et Jean-Clair Todibo dans l’axe de la défense. Antoine Mendy postule à droite, tandis que Melvin Bard sera lui aligné à gauche. Rosario, Khéphren Thuram et Morgan Sanson composeront le milieu niçois comme face au Havre le week-end passé. Devant, le meilleur buteur du Gym cette saison, Terem Moffi (11 buts), sera accompagné par les explosifs Jérémie Boga et Mohamed-Ali Cho.

