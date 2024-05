Luis Enrique recadre sévèrement les joueurs du PSG

Il plane comme un petit air de vacances au-dessus du Campus PSG. Déjà sacrés champions de France, les joueurs de Luis Enrique n’ont plus que deux matches de Ligue 1 à jouer (demain contre Nice, puis samedi à Metz) et la finale de Coupe de France face à l’Olympique Lyonnais. Si le rendez-vous du 25 mai contre les Gones ne manquera pas de motiver les Rouge et Bleu, ce ne sera peut-être pas le cas du match de demain à Nice.

La suite après cette publicité

À l’heure où les Aiglons peuvent encore accrocher mathématiquement le top 4, Paris n’a plus rien à jouer. Mais il faut croire que la copie rendue face à Toulouse (1-3) a obligé Luis Enrique à recadrer ses troupes. « Après avoir perdu contre Toulouse, j’étais en colère, dégouté. Ce dont j’ai besoin, c’est de joueurs motivés. Il faut être un joueur différent », a-t-il confié en conférence de presse ce mardi, après avoir lancé un sérieux avertissement à ses joueurs.

À lire

PSG : un club veut déjà recruter Keylor Navas

Luis Enrique tape du poing sur la table

« C’est quelque chose que j’ai dit à mes joueurs. Chaque match que tu joues avec le maillot du PSG ne peut pas être quelconque. Ce match ne nous donnera rien de plus parce qu’on a gagné le championnat. Mais dans dix jours, il y a la finale (de la Coupe de France face à l’OL) et ce genre de match nous donne la confiance. Tous les joueurs ne peuvent pas jouer au PSG. L’engagement, l’attitude doivent être au maximum. C’est ce que je cherche depuis que je suis là. Celui qui n’est là que quand ça l’intéresse, ça ne m’intéresse pas et il ne jouera pas au PSG. C’est un message clair et direct. Demain, on va jouer contre Nice et je veux une équipe compétitive. Ça peut arriver qu’une équipe soit meilleure que nous, mais l’équipe doit être à la hauteur du club et des supporters. Si quelqu’un ne voit pas les choses comme ça, il ne sera pas dans les plans futurs du PSG », a-t-il confié, avant de conclure.

La suite après cette publicité

« C’est important pour moi de savoir qui veut défendre ce maillot, ces couleurs, qui va donner 100% même s’il joue un match sans importance. C’est le joueur que je veux pour représenter le club la saison prochaine. Demain, ce sera parfait pour savoir de quel bois nous sommes faits. » Le message est passé. Les onze Parisiens qui seront alignés à l’Allianz Riviera sont prévenus.

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 100€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. La victoire du PSG ou de Nice rapporte 255€.