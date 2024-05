PSG : Senny Mayulu va signer son premier contrat professionnel

Alors que le Paris Saint-Germain se prépare à disputer ses deux dernières journées de Ligue 1 (face à Nice et Metz) et sa grande finale de Coupe de France contre l’OL, la direction parisienne entame déjà ses travaux estivaux, à l’approche de la fin officielle de la saison et du début de la période de mercato estival. Selon nos informations, le jeune milieu offensif parisien, Senny Mayulu (17 ans), va signer son premier contrat professionnel cette saison. Convoité par plusieurs grandes écuries européennes, le natif du Blanc-Mesnil a refusé des propositions notamment une du Borussia Dortmund. Dans les négociations, celui qui fêtera ses 18 ans ce vendredi a pu compter sur le soutien de Luis Enrique qui a joué un rôle prépondérant pour le convaincre de rester à Paris.

Le mois dernier, l’entraîneur espagnol affirmait au sujet de Senny Mayulu : «C’est une des belles surprises. Il peut jouer à l’intérieur, à l’extérieur. Quand vous regardez les catégories inférieures, pour moi c’est un joueur parfait pour mon type de jeu. Il est similaire à Warren (Zaïre-Emery, ndlr) dans cet aspect du jeu. Je suis très content qu’il continue au club et qu’il veuille renouveler son contrat ici. Je pense que ça sera un joueur important dans le futur». Cette saison, Senny Mayulu est apparu à six reprises sous le maillot du Paris Saint-Germain en championnat et a même délivré une passe décisive pour Ousmane Dembélé dans la victoire contre le FC Lorient (1-4). Mayulu marche donc sur les pas de WZE.