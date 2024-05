MHSC : Khalil Fayad suivi par le VfB Stuttgart !

Auteur d’une saison incroyable en Bundesliga qui va lui permettre de retrouver la Ligue des Champions, le VfB Stuttgart prépare déjà la saison prochaine et a des vues sur Khalid Fayad, le prometteur milieu de terrain franco-marocain de Montpellier. Toujours friand de joueurs français comme de nombreux clubs de Bundesliga, l’actuel 3e du championnat compte déjà un français dans son effectif et non des moindres puisqu’il s’agit d’Enzo Millot, auteur d’une grosse saison avec la formation souabe.

Arrivé fort d’un gros potentiel aperçu avec l’AS Monaco, Millot a pris ses marques durant deux saisons avant de devenir incontournable à Stuttgart. Selon une source interne du club allemand, Khalid Fayad, qui a changé 2 fois d’agent ces derniers mois, a ses courtisans en interne. Pour l’instant aucune approche concrète n’a encore été formulée pour le très technique milieu international tricolore U20 auteur de 3 buts cette saison en L1 avec le MHSC et qui est déjà estimé à plus de 5 M€.