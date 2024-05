Barça : la mise au point ferme de Xavi sur Vitor Roque

Depuis quelques semaines maintenant, le cas Vitor Roque met le feu en Catalogne. Arrivé durant le mercato d’hiver, le Brésilien de 19 ans a eu peu de temps de jeu à se mettre sous la dent. Et les choses ne se sont pas arrangées lorsqu’il a appris que les Culés souhaitaient le prêter l’an prochain. Abattu, le jeune homme refuse de bouger et son entourage a fait savoir aux Blaugranas qu’il ne s’en irait que sous la forme d’un transfert définitif. Face à la polémique, Xavi a décidé de mettre les choses au clair lors d’un entretien sur Movistar+. Ses propos sont relayés par Mundo Deportivo.

La suite après cette publicité

«L’intention n’était pas que Vitor vienne en décembre et qu’il y reste (au Brésil). L’option s’est imposée avec la blessure de Gavi. Pour sa formation, nous pensions que c’était la meilleure et nous avons donc eu la possibilité de l’incorporer pour qu’il voit à quoi ressemblait le club (…) Il y a un débat qui, pour moi, n’a aucun sens. C’est un joueur présent à l’entraînement. Il y a des joueurs qui sont en avance sur lui et c’est pour cela qu’il joue moins. Cela s’est produit toute ma vie avec les jeunes footballeurs. D’autre part, il convient de rappeler que la veille du match à Gérone, il était chez lui avec de la fièvre et qu’à la veille du duel de lundi dernier contre la Real Sociedad, il avait une gêne à la cheville.» Le message est passé.