L’OM frappe un grand coup à Reims

Le suspense reste entier pour la course à l’Europe, à deux journées de la fin du Championnat. Alors que l’Olympique de Marseille a été éliminé de la Ligue Europa contre l’Atalanta, en demi-finale, le club phocéen a une grosse occasion de retrouver la compétition l’an prochain. En effet, il peut rattraper son retard sur le RC Lens et son rival lyonnais puisqu’il dispute un match en retard de la 31e journée de Ligue 1, ce mercredi (21 heures). Mais attention, car il faudra s’imposer sur la pelouse de l’équipe du Stade de Reims, qui n’a plus rien à jouer, mais qui compte terminer l’année en beauté devant son public, avant de recevoir le Stade Rennais pour l’ultime rendez-vous de la saison.

L’OM l’emporte à Reims (cote à 2,15)

Cette saison, le Stade de Reims est clairement moins flamboyant que les deux dernières années. Assurée d’être maintenue et dans le ventre mou du tableau, l’équipe rémoise n’a plus rien à jouer. Mais elle est surtout dans une très mauvaise forme puisqu’elle n’a plus gagné depuis 6 journées de Championnat et a été contrainte de se séparer de Will Still avant le dernier match contre Brest (1-1). Alors que, de son côté, l’OM reste sur deux victoires d’affilée, dont un joli succès contre le FC Lorient (3-1) et dispose d’une énorme occasion de jouer l’Europe. En cas de victoire, l’OM prendrait la 6e place avant la dernière journée. Une victoire marseillaise, face à un adversaire entrainé par un coach intérimaire et qui n’a plus rien à jouer lors des deux dernières rencontres, semble se dessiner. De quoi porter un toast pour une victoire marseillaise en Champagne !

Aubameyang marque face à Reims (cote à 2,15)

Nommé dans l’équipe type de la saison de Ligue 1, lors des Trophées UNFP, Pierre-Emerick Aubameyang est en feu depuis le début de l’année 2024. Sur les cinq derniers matches, il reste sur quatre buts inscrits et une passe décisive, pour un bilan de 16 buts en 32 rencontres de L1. En cas de but contre Reims, il aura l’occasion de grimper sur le podium des meilleurs buteurs, dépassant ainsi son ami Alexandre Lacazette (OL, 17 buts). Une source de motivation, alors qu’il n’est plus qu’à trois buts du record de Didier Drogba sur le nombre de buts marqués sur une seule saison. Le Gabonais devrait logiquement continuer sur sa belle lancée et porter une fois encore l’OM à la victoire. Une habitude chez lui depuis son arrivée sur la Canebière l’été dernier.

L’OM l’emporte 1-2 face à Reims (cote à 7,80)

Devant son public et avec l’entraîneur intérimaire, Samba Diawara, désireux de célébrer une victoire durant son cours passage sur le banc du Stade de Reims, le club champenois va se révéler être un adversaire coriace bien qu’ayant déjà la tête aux vacances. L’OM, qui joue une partie de sa saison sur ce match, va avoir du mal à l’emporter au Stade Auguste Delaune mais devrait s’imposer sur une courte marge permettant d’entretenir le rêve de la Coupe d’Europe. Rappelons, que le Stade de Reims a perdu 3 de ses 4 derniers matches en Ligue 1, alors que l’Olympique de Marseille s’est imposé lors de ses quatre dernières confrontations face au Rémois. Des statistiques à l’avantage des Phocéens, qui iront ensuite au Havre pour le grand final de cette saison 2023-24. Miser sur une courte victoire de l’OM sur le score de 2-1 pourrait être une sacrée opération, étant donné la hauteur de cette cote (7,80).

