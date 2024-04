Inter Milan : les excuses de Denzel Dumfries envers Théo Hernandez

Ce dimanche, l’Inter Milan a fêté son 20e titre de champion d’Italie comme il se doit après une victoire lors du derby de la Madonnina contre l’AC Milan. Mais alors que 300 000 supporters étaient présents dans les rues lombardes, une polémique autour de Denzel Dumfries a enflé. Ayant un contentieux avec Théo Hernandez, le défenseur gauche français des Rossoneri, le piston néerlandais a brandi une banderole inspirée de GTA V où on y voit Franklin, avec le visage de Dumfries, tenir en laisse son rottweiler, Chop, avec le visage de Théo Hernandez. Sous le coup d’une sanction du parquet disciplinaire transalpin, le joueur de 28 ans a rétropédalé ce lundi sur Instagram.

En effet, l’ancien du PSV s’est excusé pour sa provocation : «Hier était le plus beau jour pour moi, tous les joueurs et tout le monde au club. merci tellement aux fans qui se sont rendus par milliers au défilé. C’était un plaisir de célébrer avec vous tous, ça signifiait tellement pour l’équipe. Pendant le défilé, j’ai tenu une bannière qui affichait une image inappropriée. Je suis un joueur qui aime la rivalité dans le football, c’est une partie cruciale de tout jeu. Je réalise que tenir la bannière était une erreur de jugement de ma part et pas intelligent du tout. Passons à nous concentrer sur ce qui a été la saison la plus incroyable pour l’Inter Milan. merci encore une fois pour tout votre soutien cette saison, et pour les célébrations d’hier, je ne les oublierai jamais.» Pour rappel, les deux joueurs vont s’affronter à nouveau le 21 juin prochain à l’occasion de la rencontre de phase de groupes de l’Euro entre les Bleus et les Oranje.