Liga : Antoine Griezmann explose Getafe, le Celta pratiquement sauvé

Après les matches de 19h30, place à ceux de 22h pour la fin de cette 36e journée de Liga. Assuré d’être dans le top 4, l’Atlético de Madrid peut toujours essayer de chiper la troisième place à Girona. Pour y arriver, il fallait obtenir un bon résultat sur la pelouse de Getafe. Et c’est chose faite.

Grâce à un Antoine Griezmann des grands soirs, les Colchoneros l’ont facilement emporté 3-0. Le Français a tout simplement inscrit un triplé en 24 minutes, ce qui lui permet de revenir à une longueur de Robert Lewandowski (4e meilleur buteur de Liga). Dans l’autre match, le Celta était obligé de gagner face à Bilbao pour se donner de l’air dans la course au maintien. Ce que les Galiciens ont réussi à faire malgré l’ouverture du score des Basques. Des buts de Swedberg et d’Alvarez ont permis au Celta de gagner 2-1 et de prendre cinq points d’avance sur le premier relégable.