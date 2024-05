Liga : le Rayo l’emporte, Séville battu in extremis par Cadiz

Suite et fin de la 36e journée de Liga ce soir avec quatre matches au programme, dont deux à 19h30 : Rayo Vallecano-Grenade et Séville FC-Cadiz. Deux rencontres importantes pour la lutte au maintien. Pour les Andalous de Cadiz, le déplacement chez le voisin sévillan était crucial pour préserver ses chances de maintien, en attendant le match du Celta ce soir. Et les jaune et bleu ont vécu une soirée riche en émotions. Alors que le match nul (0-0) ne faisait pas ses affaires, Cadiz regrettait l’énorme raté de Chris Ramos.

Mais au bout du temps additionnel, Guardiola est venu délivrer les siens. Cadiz s’impose 1 à 0, reste 18e du classement, mais revient à deux petits points du Celta. De son côté, le Rayo Vallecano a fait le travail face à une équipe de Grenade déjà condamnée. Bien que réduits à dix dès le début du match, les Madrilènes se sont imposés 2 buts à 1 grâce à des réalisations signées Lejeune et De Frutos contre une de Boyé.