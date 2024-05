PSG : un grand d’Europe prêt à lâcher 50 M€ pour s’offrir Randal Kolo Muani

Recruté dans le money time du mercato estival 2023, Randal Kolo Muani (25 ans) était censé être une pièce importante du projet de francisation de l’effectif parisien, avec Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Les dirigeants franciliens ont même accepté de débourser pas moins de 90 M€ pour enrôler un joueur arrivé gratuitement à l’Eintracht Francfort un an auparavant. Aujourd’hui, RKM pourrait faire son retour en Allemagne.

L’Équipe révèle en effet que Kolo Muani est l’une des priorités du Borussia Dortmund. Qualifiés pour la finale de la Ligue des Champions, les Marsupiaux vont disposer d’une enveloppe plus conséquente pour leur mercato estival 2024. Leur idée est claire : laisser filer Sébastien Haller et Youssoufa Moukoko pour engager un attaquant plus performant. Et visiblement, Kolo Muani est l’heureux élu.

RKM de retour en Allemagne ?

Au PSG, l’international français ne vit pourtant pas sa meilleure saison. Remplaçant, l’ancien Nantais a inscrit 12 buts et délivré 6 passes décisives en 43 matches, toutes compétitions confondues. Un bilan pas fameux. Le BVB, qui serait également intéressé par Serhou Guirassy, aimerait obtenir un prêt avec option d’achat, mais serait disposé à payer jusqu’à 50 M€ pour un transfert sec.

Une somme qui reste éloignée de l’investissement consenti par le PSG en 2023. Sauf que le club de la capitale sait qu’il ne retrouvera jamais sa mise. Reste également à savoir si les champions de France voudront le laisser filer, eux qui ont déjà l’après-Mbappé à gérer. Dortmund espère les convaincre et enrôler un joueur qui a brillé lors de sa seule saison en Bundesliga (23 buts, 14 passes décisives).