Ligue 1 : le PSG retrouve le chemin de la victoire et brise les rêves de C1 de l’OGC Nice !

Match en retard de la 32e journée de Ligue1, le duel entre l’OGC Nice et le Paris Saint-Germain s’annonçait intéressait. Si les Franciliens déjà champions n’avaient rien à jouer, Nice qui était cinquième pouvait s’offrir une dernière journée folle en revenant à un point de Lille (3e) et Brest (4e). Devant défier dimanche prochain les Lillois, les Aiglons avaient l’occasion de s’offrir une finale pour une place en Ligue des Champions l’année prochaine. À domicile, les joueurs de Francesco Farioli misaient sur un 4-3-3 avec Marcin Bulka dans les cages devant Jordan Lotomba, Jean-Clair Todibo, Dante et Melvin Bard. Devant, Terem Moffi était accompagné par Mohamed-Ali Cho et Jérémie Boga. De son côté, le Paris Saint-Germain misait sur un 4-3-3 expérimental avec le jeune Yoram Zague en défense et Arnau Tenas dans les buts. Placé en pointe, Gonçalo Ramos était épaulé par Bradley Barcola et Lee Kang-In. Ce match s’emballait rapidement. Après une première frappe de Vitinha qui donnait le ton (2e), Khéphren Thuram allait croiser une frappe qui venait mourir sur le poteau droit parisien (5e). Une sacrée alerte pour les Franciliens qui réagissaient bien. Après une frappe timide de Lee Kang-In (17e), le Paris Saint-Germain prenait l’avantage. Récupérant le ballon dans les pieds de Jordan Lotomba, Bradley Barcola s’appuyait sur Fabian Ruiz avant d’ajuster Marcin Bulka sans trembler (1-0, 18e). Une ouverture du score qui faisait du bien aux Franciliens qui allaient se lâcher un peu plus. Décalé à gauche par Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola faisait encore mal à Jordan Lotomba avant de centrer en retrait pour Yoram Zagué qui ne se faisait pas attendre pour doubler la mise (2-0, 23e).

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 73 33 46 21 10 2 79 33 2 Monaco 64 33 22 19 7 7 64 42 3 Lille 58 33 18 16 10 7 50 32 4 Brest 58 33 16 16 10 7 50 34 5 Nice 54 33 11 15 9 9 38 27 Voir le classement complet

Au bord de la rupture, Nice réussissait toutefois à reprendre des couleurs. Suite à une relance manquée de Marquinhos, Jérémie Boga faisait le spectacle avant de décaler sur sa droite Mohamed-Ali Cho. L’ancien Angevin allait conclure pour remettre l’OGC Nice dans le sens de la marche (2-1, 32e). Relancé, Nice allait insister pour égaliser. Jérémie Boga manquait de peu l’égalisation (36e) et Marquinhos se faisait pardonner en intervenant parfaitement devant Terem Moffi (39e). Juste avant la pause, Morgan Sanson manquait à son tour la possibilité de remettre les deux formations à égalité (45e). Au retour des vestiaires, le Paris Saint-Germain tentait d’évoluer haut, mais avait moins de facilité à se procurer des situations. Nice aussi avait du mal à porter le danger sur le but d’Arnau Tenas. Les Aiglons pensaient monter en puissance avec une belle frappe de Gaëtan Laborde captée par Arnau Tenas (72e), mais Melvin Bard dégoupillait. Exclu pour une faute sur Bradley Barcola, le latéral gauche laissait ses coéquipiers à dix pour la fin de match (75e). Sur corner, la tête d’Hicham Boudaoui se dérobait sur la gauche (84e), mais Nice ne semblait pas capable de revenir sur le Paris Saint-Germain. Les Franciliens s’imposent donc 2-1 et détruisent les rêves de Ligue des Champions de Nice. Les Aiglons termineront la saison cinquièmes et iront en Ligue Europa la saison prochaine.