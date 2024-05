Nice-PSG : Jean-Clair Todibo est dégoûté

Nice comptait sur une victoire face au Paris Saint-Germain pour espérer réintégrer le top 4 et jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Au final, les Aiglons ont chuté à domicile (1-2) et resteront cinquièmes du classement quoiqu’il arrive. Une véritable déception pour une équipe qui a trusté le podium durant plusieurs mois. À l’issue du match, le défenseur Jean-Clair Todibo était d’ailleurs agacé au micro de Canal+.

« On a perdu trop de ballons bêtes. Des erreurs défensives, on perd des ballons qu’on ne doit pas perdre. Toute l’équipe a fait un mauvais match. On ne cible personne, on gagne et perd à 11. On n’a pas grand-chose à dire à part qu’on est déçu et qu’on aurait aimé mieux faire. Pas de Ligue des Champions ? C’est une déception personnelle et collective. On aura des regrets, mais j’espère qu’on retiendra la leçon pour avancer dans nos carrières respectives. On avait pris assez d’avance et heureusement parce qu’avec le trou qu’on a eu, on n’aurait pas fini dans les 5 premiers », a-t-il déclaré.