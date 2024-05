Nice-PSG : les notes du match

Match en retard de la 32e journée de Ligue1, le duel entre l’OGC Nice et le Paris Saint-Germain s’annonçait intéressait. Si les Franciliens déjà champions n’avaient rien à jouer, Nice qui était cinquième pouvait s’offrir une dernière journée folle en revenant à un point de Lille (3e) et Brest (4e). Devant défier dimanche prochain les Lillois, les Aiglons avaient l’occasion de s’offrir une finale pour une place en Ligue des Champions l’année prochaine. À domicile, les joueurs de Francesco Farioli misaient sur un 4-3-3 avec Marcin Bulka dans les cages devant Jordan Lotomba, Jean-Clair Todibo, Dante et Melvin Bard. Devant, Terem Moffi était accompagné par Mohamed-Ali Cho et Jérémie Boga. De son côté, le Paris Saint-Germain misait sur un 4-3-3 expérimental avec le jeune Yoram Zague en défense et Arnau Tenas dans les buts. Placé en pointe, Gonçalo Ramos était épaulé par Bradley Barcola et Lee Kang-In.

Ce match s’emballait rapidement. Après une première frappe de Vitinha qui donnait le ton (2e), Khéphren Thuram allait croiser une frappe qui venait mourir sur le poteau droit parisien (5e). Une sacrée alerte pour les Franciliens qui réagissaient bien. Après une frappe timide de Lee Kang-In (17e), le Paris Saint-Germain prenait l’avantage. Récupérant le ballon dans les pieds de Jordan Lotomba, Bradley Barcola s’appuyait sur Fabian Ruiz avant d’ajuster Marcin Bulka sans trembler (1-0, 18e). Une ouverture du score qui faisait du bien aux Franciliens qui allaient se lâcher un peu plus. Décalé à gauche par Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola faisait encore mal à Jordan Lotomba avant de centrer en retrait pour Yoram Zagué qui ne se faisait pas attendre pour doubler la mise (2-0, 23e).

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 73 33 46 21 10 2 79 33 2 Monaco 64 33 22 19 7 7 64 42 3 Lille 58 33 18 16 10 7 50 32 4 Brest 58 33 16 16 10 7 50 34 5 Nice 54 33 11 15 9 9 38 27 Voir le classement complet

Au bord de la rupture, Nice réussissait toutefois à reprendre des couleurs. Suite à une relance manquée de Marquinhos, Jérémie Boga faisait le spectacle avant de décaler sur sa droite Mohamed-Ali Cho. L’ancien Angevin allait conclure pour remettre l’OGC Nice dans le sens de la marche (2-1, 32e). Relancé, Nice allait insister pour égaliser. Jérémie Boga manquait de peu l’égalisation (36e) et Marquinhos se faisait pardonner en intervenant parfaitement devant Terem Moffi (39e). Juste avant la pause, Morgan Sanson manquait à son tour la possibilité de remettre les deux formations à égalité (45e). Au retour des vestiaires, le Paris Saint-Germain tentait d’évoluer haut, mais avait moins de facilité à se procurer des situations.

Nice aussi avait du mal à porter le danger sur le but d’Arnau Tenas. Les Aiglons pensaient monter en puissance avec une belle frappe de Gaëtan Laborde captée par Arnau Tenas (72e), mais Melvin Bard dégoupillait. Exclu pour une faute sur Bradley Barcola, le latéral gauche laissait ses coéquipiers à dix pour la fin de match (75e). Sur corner, la tête d’Hicham Boudaoui se dérobait sur la gauche (84e), mais Nice ne semblait pas capable de revenir sur le Paris Saint-Germain. Les Franciliens s’imposent donc 2-1 et détruisent les rêves de Ligue des Champions de Nice. Les Aiglons termineront la saison cinquièmes et iront en Ligue Europa la saison prochaine.

l’homme du match : Barcola (7,5) : l’ancien de l’OL a encore une fois confirmé sa belle forme du moment. Il a profité d’une récupération haute des siens pour venir ouvrir le score. D’un plat du pied précis, il trompait sans trembler un Marcin Bulka qui ne pouvait rien faire. En grande forme, il se jouait de la défense niçoise dans la foulée pour délivrer le second but au jeune Zague d’un centre précis. Actif sur son couloir, il a également provoqué l’expulsion de Melvin Bard. Une belle prestation à quelques heures de la liste de Didier Deschamps pour l’Euro.

OGC Nice

- Bulka (5) : l’ancien portier du PSG s’est interposé sur la première alerte de Vitinha, mais a été battu sur les buts de Barcola et Zague. Pas grand chose à lui reprocher en revanche par la suite. Il a été solide dans ses sorties aériennes notamment.

- Lotomba (3) : le Suisse avait la tête à l’envers ce soir. Dès qu’il recevait le ballon, il tentait de rentrer dans l’axe pour partir en solitaire. Sauf que rapidement, Barcola a compris ses intentions et a réussi à le contrer, à l’image du premier but parisien. Il s’est fait déposer par Barcola sur le deuxième but. Pourtant, quand il a dédoublé, il a semblé plutôt dangereux. Remplacé par Mendy (58e).

- Todibo (6) : le roc niçois a tenu son rang ce soir. Il a bien couvert sa défense, en étant bien placé pour couper les transitions parisiennes, mais il a eu plus de déchet avec le ballon. Et même lorsqu’il était battu, à l’image du petit pont de Barcola sur lui, ses qualités athlétiques lui ont permis de se rattraper.

- Dante (6) : le vétéran brésilien a montré la marche à suivre à ses coéquipiers, en allant chercher haut les Parisiens, à l’image de sa récupération sur le premier but niçois. Parfois à bon escient, parfois non, mais l’ancien du Bayern Munich a été l’un des Niçois les plus agressifs ce soir, bien aidé par les couvertures de Todibo.

- Bard (3) : l’ancien Lyonnais a connu du déchet dans ses transmissions et n’a pas été irréprochable défensivement. Des erreurs de passe, de contrôle, de placement qui l’ont parfois amené à la faute. Il a modifié le visage de la rencontre à 15 minutes de la fin, en écopant un carton rouge après avoir stoppé illégalement Barcola qui partait seul au but.

- Sanson (5) : le milieu de terrain a parfois récupéré des ballons haut, mais n’a pas réussi à les exploiter. Que ce soit par la passe ou par le tir, Sanson a eu du déchet, cassant parfois les offensives de son équipe. Mais sa grosse activité au milieu de terrain lui permet de compenser et d’équilibrer le jeu Remplacé par Boudaoui (68e). L’Algérien a réussi à se procurer quelques occasions.

- Rosario (5) : en difficulté dans la première demi-heure, le Néerlandais a haussé son niveau de jeu ensuite. Plus impliqué à la récupération qu’au début, Rosario a été plus important dans son rôle de sentinelle au fil des minutes, après avoir été dépassé par les transitions parisiennes. Il s’est positionné en défense centrale au retour des vestiaires, permettant à son équipe de chercher plus haut les Parisiens sur le terrain.

- Thuram (6) : il a eu la première grosse occasion de la rencontre, en touchant le poteau après un ballon chipé dans les pieds de Zaïre-Emery. Cette action a été un symbole de son match. Concerné à la récupération, le regard tourné vers l’avant dès qu’il avait le ballon dans les pieds, il a été le joueur le plus dangereux du trio de l’entrejeu. Remplacé par Perraud (81e).

- Cho (5,5) : sa vitesse a gêné quelques fois Beraldo, même si le Brésilien s’est souvent rattrapé. Il est buteur sur un beau travail de récupération de ses coéquipiers, bien aidé par une faute de main de Tenas. Son activité sur le couloir droit a réussi à faire mal à Berlado Remplacé par Laborde (58e). Le Français s’est beaucoup donné pour tenter d’égaliser. Une belle entrée de sa part.

- Moffi (4,5) : le Nigérian a été intéressant dans son jeu dos au but pour conserver le ballon. En revanche, il ne s’est pas souvent retrouvé en situation de but, et lorsque c’était le cas, il a manqué de réussite. Remplacé par Guessand (68e). L’attaquant niçois ne s’est pas beaucoup illustré dans ce match et n’a pas su peser.

- Boga (6) : très énergique et impliqué sur son côté, l’Ivoirien a tenté plusieurs fois de dribbler dans son couloir, mais il a souvent été pris à deux par Zague et Lee. Il est passeur décisif sur le premier but niçois après un slalom dans la surface et a aussi réussi à faire plusieurs différences à chaque fois. Un bon match de sa part qui confirme sa belle saison.

PSG

- Tenas (4) : encore titulaire dans les cages parisiennes à la place de Donnarumma, le jeune gardien espagnol a eu moins de réussite dans son jeu au pied. S’il ne peut rien faire sur le but de Cho (encore que…), il a réalisé une belle parade devant Boga (35e) qui a permis au PSG de rester en tête. Preuve de sa fébrilité au pied, il a failli couter un but aux siens sur une énième erreur de relance.

- Zague (5,5) : encore titulaire sur le couloir droit cette fois-ci, Zague avait débuté sa rencontre par un carton jaune évitable. Il avait stoppé une passe niçoise de la main. Pas de quoi le perturber par contre, au contraire. Après un excellent travail de Barcola, il était à la réception et marquait son tout premier but sous les couleurs parisiennes. Un beau cadeau pour celui qui fêtait ses 18 ans ce mercredi. Défensivement, il devra montrer mieux car il a souffert face à Boga.

- Skriniar (5) : le défenseur slovaque a encore montré quelques lacunes dans son jeu avec ballon. Surtout, sa lenteur semble lui causer quelques soucis notamment dans ses interventions. À plusieurs reprises, il a été en retard et a dû faire faute pour stopper l’attaquant niçois. Par contre, il reste très solide lorsque son équipe recule et qu’il doit jouer le duel aérien.

- Marquinhos (5) : le défenseur brésilien n’a pas su rentrer dans son match et il a commis une grossière erreur de relance qui a été sanctionnée dans la foulée. Sa passe était interceptée par Boga qui servait Mohamed Ali-Cho qui trompait Tenas d’une belle frappe du gauche. Il s’est rattrapé en réalisant une belle intervention devant Thuram avant la mi-temps devant Moffi.

- Beraldo (4,5) : titulaire en tant que latéral gauche, le défenseur brésilien n’a pas semblé très à l’aise. Face à un profil comme Mohamed Ali-Cho, il a souffert et a été débordé plusieurs fois, notamment par Lotomba lorsque Nice attaquait à plusieurs son couloir. Pas son meilleur dans un poste qui n’est pas le sien forcément. Il a dépanné mais sa prestation ne devrait pas convaincre Luis Enrique à ce poste.

- Zaïre-Emery (5,5) : le jeune Parisien avait très mal débuté son match puisqu’il se faisait prendre le ballon dans les pieds devant la surface et offrait une grosse occasion à Kephren Thuram. Par la suite, il s’est rattrapé en jouant simple sans pour autant faire de vraies différences. Tout en sobriété, il a assuré l’essentiel dans l’entrejeu.

- Vitinha (6,5) : le meilleur milieu parisien cette saison, et il l’a encore confirmé ce mercredi soir. Même quand son équipe est dans un temps faible, il reste le seul joueur capable de conserver le ballon, casser une ligne par un dribble, une passe. Il soulage grandement ses coéquipiers dans la conservation du ballon. Ce soir, il a été important, car son équipe a beaucoup subi.

- Ruiz (4,5) : au milieu de terrain, l’international espagnol a eu une faible activité. Dans l’axe gauche du milieu de terrain, il n’a pas su épauler son latéral gauche qu’il a souvent laissé en deux contre un. Techniquement, il reste très à l’aise et cela aide notamment pour prendre le jeu à son compte quand Skriniar n’arrive pas à relancer. Mais on attend bien mieux de sa part. Remplacé par Carlos Soler à la 74e.

- Lee (4) : l’international coréen était titulaire en tant qu’ailier droit ce mercredi soir. Il n’a pas réussi à vraiment s’illustrer, au contraire. Si par moment, sa qualité technique lui a permis de se montrer à son avantage, il n’a pas réellement pesé sur les défenses adverses. Le jeu a d’ailleurs beaucoup penché sur le côté gauche et ce n’est pas anodin. Lorsqu’il s’est décalé dans l’axe, il a été plutôt bon. Remplacé par Asensio à la 71e.

- Ramos (4) : la bonne forme du moment du Portugais semble être retombée depuis. Le buteur parisien ne semble plus trop en confiance ces derniers matches. Ce mercredi soir, il a livré une prestation dans la continuité des dernières rencontres puisqu’il a touché peu de ballons, ne s’est pas montré dangereux et n’a pas su jouer en remise avec ses partenaires. Une soirée frustrante. Remplacé par Mayulu à la 71e.

- Barcola (7,5) : voir ci-dessous.