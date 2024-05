PL : Manchester United s’offre Newcastle et reprend espoir dans la course à l’Europe

Pour le compte d’un match en retard de la 34e journée de Premier League, Manchester United (8e) et Newcastle (7e) croisaient le fer ce mercredi soir. Un choc important en vue de la course à l’Europe. En effet, le septième de Premier League sera qualifié en Ligue Europa Conference si jamais Manchester City remporte la FA Cup contre … Manchester United. A Old Trafford, Newcastle prenait le jeu à son compte et Anthony Gordon obligeait Sofyan Amrabat à intervenir (4e). Les Red Devils réagissaient avec deux bonnes situations d’Amad Diallo (15e et 20e) puis Alejandro Garnacho allait tomber à son tour sur Martin Dubravka (27e). Finalement, les efforts mancuniens étaient récompensées grâce à la jeunesse de MU. Trouvé par Amad Diallo, Kobbie Mainoo est allé crucifier Martin Dubravka (1-0, 32e). Newcastle réagissait et il fallait une superbe intervention de Casemiro devant la tête de Dan Burn pour éviter l’égalisation (36e). Newcastle poussait avant la pause et Bruno Guimaraes manquait le cadre de la tête (44e).

Au retour des vestiaires, Newcastle allait finalement parvenir à revenir au score. Bien servi par le centre de Jacob Murphy, Anthony Gardon parvenait à remettre les compteurs à zéro (1-1, 49e). Puis sur un contre initié par Anthony Gardon, Alexander Isak était repris de justesse par l’excellent tacle de Sofyan Amrabat qui déviait son tir au-dessus du cadre (52e). Manchester United semblait sombrer, mais sa pépite Amad Diallo allait redonner l’avantage aux Red Devils contre le cours du jeu (2-1, 57e). Les Magpies poussaient pour égaliser et Sean Longstaff tombait sur André Onana (67e). Malgré les gros efforts des joueurs d’Eddie Howe pour revenir, Rasmus Hojlund allait finalement chercher un nouveau but (3-1, 84e). Lewis Hall a réduit l’écart dans les dernières minutes sans conséquence (3-2, 90e +2). Avec cette victoire mancunienne 3-2, les Red Devils reviennent à hauteur de Newcastle avec 57 points, mais conservent une moins bonne différence (+21 pour les Magpies et -3 pour les Red Devils).