Le FC Barcelone ne va pas lâcher l’affaire avec Marcus Rashford

La saison du FC Barcelone sous les ordres de Hansi Flick a marqué un tournant notable dans la dynamique du club catalan. Dès son arrivée, le technicien allemand a su insuffler une nouvelle philosophie de jeu mêlant rigueur tactique, pressing coordonné et projection rapide vers l’avant, tout en respectant l’ADN de possession chère au Barça. Malgré les incertitudes initiales liées à la transition post-Xavi et aux blessures, l’équipe a affiché une solidité retrouvée, avec une défense plus équilibrée et des jeunes comme Lamine Yamal ou Fermín López qui ont su prendre une dimension supérieure. Flick a également su redonner de la confiance à certains cadres, tout en mettant en place une rotation intelligente qui a permis au club de rester compétitif sur plusieurs fronts, en Liga comme en Ligue des champions.

La suite après cette publicité

Toutefois, si cette belle saison laisse entrevoir un avenir prometteur, elle souligne aussi l’importance cruciale du prochain mercato pour consolider l’effectif. Certains postes clés, notamment dans l’axe de la défense et au milieu de terrain, manquent encore de profondeur ou de régularité. Le Barça devra se montrer stratégique, en ciblant des profils compatibles avec les exigences tactiques de Flick, tout en respectant les contraintes financières du club. L’arrivée potentielle d’un milieu créatif d’envergure, d’un latéral capable d’apporter du danger offensivement, ou encore d’un attaquant mobile pourrait transformer le bon équilibre actuel en une véritable équipe taillée pour regagner l’Europe. Ce mercato s’annonce donc déterminant pour franchir un nouveau palier et permettre à Hansi Flick de bâtir un projet durable et ambitieux à Barcelone.

La suite après cette publicité

Rashford toujours dans les petits papiers

La rumeur d’un transfert de Marcus Rashford au FC Barcelone persiste, alimentée récemment par le média espagnol Relevo. Malgré une saison en demi-teinte à Manchester United, où il a été mis à l’écart par les entraîneurs successifs à MU, Rashford a retrouvé des couleurs lors de son prêt à Aston Villa depuis janvier 2025. Sous la houlette d’Unai Emery, l’attaquant anglais a inscrit quatre buts et délivré cinq passes décisives en 17 matchs, contribuant significativement aux performances de son équipe. Cependant, Aston Villa, qui a terminé sixième de la Premier League, ne disputera pas la Ligue des champions la saison prochaine, un critère essentiel pour Rashford qui aspire à évoluer au plus haut niveau européen. De plus, le club anglais semble réticent à lever l’option d’achat fixée à 40 millions de livres, notamment en raison de contraintes financières.

Le FC Barcelone, de son côté, demeure attentif à la situation de Rashford. Déjà intéressé lors du mercato hivernal, le club catalan voit en lui un renfort potentiel pour son secteur offensif. Néanmoins, les Blaugranas ne seraient pas disposés à s’aligner sur le montant de 40 millions de livres convenu entre Manchester United et Aston Villa, préférant négocier un tarif plus avantageux. Rashford, quant à lui, serait prêt à consentir à une baisse de salaire pour faciliter son arrivée en Catalogne. Avec Manchester United désireux de se séparer de l’attaquant pour alléger sa masse salariale et financer d’autres transferts, notamment celui de Matheus Cunha, le dossier Rashford pourrait connaître des développements importants lors du prochain mercato.