Manchester United ouvre la porte à un départ de Marcus Rashford !

Les temps sont compliqués en terres mancuniennes. De nouveau accroché ce week-end par Burnley (1-1), Manchester United est actuellement sixième de Premier League et il va falloir batailler jusqu’à la fin de la saison pour être européen du côté des Red Devils. Un exercice compliqué pour la bande d’Erik ten Hag qui ne sera pas sans conséquence. En effet, en vue de la saison prochaine, de nombreux changements devraient intervenir. Alors que Raphaël Varane, Brandon Williams et Anthony Martial arrivent en fin de contrat, certains éléments comme Jadon Sancho, Antony et Mason Greenwood sont sur le départ comme le dévoile The Telegraph.

Pour autant, un autre cadre des Red Devils pourrait être amené à quitter le club. Au club depuis 2005 où il a été formé, Marcus Rashford (26 ans) rencontre une saison difficile. Auteur de 8 buts et 5 offrandes en 40 rencontres, il a loupé son exercice. Le droitier qui avait prolongé en juin 2023 avec un contrat XXL jusqu’en juin 2028, n’a pas su prendre l’équipe en main dans la tempête, contrairement à d’autres joueurs comme Kobbie Mainoo (19 ans), Alejandro Garnacho (19 ans) et Rasmus Hojlund (21 ans) selon la direction du club anglais.

Un dossier compliqué

En effet, Manchester United veut s’appuyer sur ses jeunes pousses qui seront intransférables la saison prochaine. Un statut que n’aura pas Marcus Rashford. En perte de vitesse, le joueur de 26 ans est considéré par les Red Devils comme possiblement partant en cas d’offre intéressante. Ouvert à la discussion, le club anglais sait que le Paris Saint-Germain, qui va perdre Kylian Mbappé en partance pour le Real Madrid, est une option, d’autant qu’en Angleterre, beaucoup poussent pour ce mouvement.

Cependant, il sera difficile de voir Marcus Rashford quitter Manchester United. Disposant désormais d’un salaire de 325 000 livres sterling par semaine, soit 380 000 euros hebdomadaires, le joueur anglais dispose d’émoluments qui risquent d’être un obstacle important pour de nombreuses formations. De plus, son jeune âge et son long contrat font qu’il faudra sûrement débourser une somme XXL pour l’attirer. Un dossier couteux qui risque de faire fuir de nombreux prétendants. Pour autant, Marcus Rashford n’est plus intransférable et cela est un vrai tournant dans son aventure mancunienne.