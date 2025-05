Mercato : Manchester United a désigné ses indésirables

Il existe des défaites aux conséquences encore insoupçonnées. Celle de Manchester United en finale de Ligue Europa contre Tottenham (1-0) en est une. Elle est en train de provoquer de nombreux remous en interne. Si Ruben Amorim devrait conserver son poste, malgré ses déclarations d’après-match, certains joueurs ne peuvent pas en dire autant. Les Red Devils sont une nouvelle fois bien décidés à créer un mercato de rupture pour rompre avec les habitudes passées, offrir plus de marge de manœuvre à son entraineur qui disposera d’un effectif plus choisi, et renflouer les caisses pour mieux recruter.

Trois joueurs sont déjà cités pour plier bagages, ou plutôt ne pas défaire leurs valises. La direction a donné la priorité aux ventes de Marcus Rashford, Antony et Jadon Sancho. Or, les trois éléments offensifs ne sont déjà plus au club, respectivement prêtés à Aston Villa, au Betis et à Chelsea. Ces expériences se passent plus ou moins bien. Le premier revit du côté de Birmingham et a activement participé au parcours jusqu’aux quarts de finale de Ligue des Champions. Le second marche sur l’eau en Espagne quant au troisième, c’est plus compliqué au sein d’un effectif aussi concurrentiel qu’illisible.

La priorité est donnée aux départs de Rashford, Antony et Sancho

Les prix de vente ont déjà été fixés d’après le Manchester Evening News. MU réclamera 47 M€ pour Rashford (40 M£), 38 M€ pour le Brésilien. Pour l’ancien du BvB, la donne est différente. Il a déjà rempli les conditions pour que son option soit levée. Celle-ci est estimée à 30 M€ mais les Blues ont la possibilité d’annuler cette option moyennant une pénalité de 6 M€. Sancho jouant de moins en moins à Londres, on peut s’attendre à son retour du côté d’Old Trafford cet été… pour mieux repartir mais avec un prix revu à la baisse une nouvelle fois. Son recrutement avait coûté 85 M€ en 2021.

C’est déjà moins qu’Antony, acheté 100 M€ en 2022. Ils ne sont pas les seuls à être sur la sellette. Rasmus Hojlund aura son bon de sortie, lui qui a été recruté 77 M€ il y a deux ans. Manchester United a perdu patience avec lui et souhaite recruter devant avec Liam Delap de Ipswich et Matheus Cunha de Wolverhampton. Ce coup-double a un prix : 110 M€, soit les montants des clauses libératoires additionnées. Tyrell Malacia sera aussi placé sur la liste des transferts, tandis que Christian Eriksen et Victor Lindelof seront libérés, et Jonny Evans prendra sa retraite. Ça ferait déjà un bon coup de ménage. Il restera plus qu’à régler l’épineux cas Bruno Fernandes, et probablement celui de Garnacho.