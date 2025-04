Manchester United veut laisser Marcus Rashford à Aston Villa

En quête de renforts pour la saison prochaine afin de faire oublier cette triste 14e place à laquelle le club est accrochée, Manchester United a déjà ciblé plusieurs noms, notamment pour renforcer son attaque. Si Viktor Gyökeres est l’une des priorités absolues, le joueur ayant explosé au Sporting sous les ordres de Ruben Amorim, un autre nom bien plus proche géographiquement fait son bout de chemin dans les couloirs d’Old Trafford.

En effet, l’attaquant d’Aston Villa Ollie Watkins plait beaucoup au board mancunien, selon The Sun. Et Marcus Rashford pourrait bien faire pencher la balance dans cette transaction. Manchester United envisagerait de proposer un échange sec entre Marcus Rashford, actuellement prêté à Aston Villa, et Ollie Watkins. Un accord qui pourrait satisfaire tout le monde, étant donné que le premier a relégué le second au statut de remplaçant dans l’esprit d’Unai Emery.