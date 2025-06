Tottenham : Mathys Tel ne s’inquiète pas de son passage à vide

Alors qu’il était la sensation de la Bundesliga et le chouchou de Julian Nagelsmann lors de ses premiers mois au Bayern Munich, marquant sur presque toutes ses entrées en jeu, Mathys Tel est peu à peu sorti des plans de ses différents entraîneurs, au point de devoir quitter la Bavière pour retrouver du temps de jeu. Prêté puis vendu à Tottenham, avec qui il a gagné l’Europa League, l’international espoir français a pris cette période difficile avec beaucoup de recul.

«Dans une carrière, il se passe beaucoup de choses. Il y a des moments positifs et d’autres plus négatifs. Quand j’étais moins bien, je me suis simplement dit que c’était une mauvaise vague, je l’ai prise, je l’ai affrontée, j’ai travaillé, je suis resté patient. C’est ça le plus important : il ne faut pas s’impatienter, car c’est ce qui fait dériver. Aujourd’hui, j’ai un nouveau club, du temps de jeu, un nouveau titre au palmarès… Mon passage à vide m’a enrichi, d’une certaine manière», raconte-t-il dans une interview accordée au journal L’Equipe. De quoi lui permettre de se relancer en Premier League, dans une équipe qui aura à cœur de faire mieux l’an prochain.