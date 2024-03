Manchester United : l’Angleterre pousse Marcus Rashford vers le PSG

C’est ce que l’on appelle une saison décevante pour un joueur de son niveau. Depuis le début de l’exercice 2023-2024, Marcus Rashford peine à s’illustrer positivement du côté de Manchester United. Outre ses problèmes de comportement sanctionnés par Erik ten Hag, l’attaquant anglais affiche un niveau de jeu très loin de ce qu’il sait faire. Auteur de 8 petits buts en 36 matches cette saison, il a même fini par perdre sa place dans le onze de l’Angleterre. Lors de cette trêve internationale, le buteur de 26 ans n’a joué que 15 petites minutes en deux matches alors qu’Harry Kane, son principal concurrent devant, était forfait tout comme Bukayo Saka. Signe de son déclin depuis plusieurs mois.

Et si le joueur ne l’avait pas compris sur ce rassemblement, ce jeudi matin, la presse anglaise le placarde partout : la place de Marcus Rashford pour l’Euro semble compliquée à aller chercher. Ce serait une grosse surprise puisqu’il a disputé toutes les compétitions internationales depuis l’Euro 2016. Après le match face à la Belgique, les journalistes ont même tenté de questionner Gareth Southgate sur ce choix de se passer de l’attaquant mancunien. Mais le sélectionneur anglais a botté en touche et a expliqué vouloir voir d’autres joueurs sur cette trêve. Un discours dans la continuité de celui qu’il avait tenu avant cette trêve puisqu’il avait déjà averti Marcus Rashford. «Il a une bataille entre Gordon, Palmer et Foden, nous avons donc une grande concurrence pour les places dans ce domaine. Ce qui se passe lorsque les joueurs sont dans leur club est important pour le club, car ils connaissent toute l’histoire. Évidemment, on observe tout, on ne rate rien. Je ne dis pas que les comportements en dehors du terrain ne sont pas pertinents, car ce n’est clairement pas le cas. Mais l’essentiel est que nous nous concentrons principalement sur les performances sur le terrain.»

La presse anglaise l’envoie au PSG

Le Telegraph n’hésite d’ailleurs pas à titrer sur Marcus Rashford ce jeudi : «sa place pour l’Euro est plus qu’incertaine». Et le média anglais n’est évidemment pas le seul. Pour The Athletic, la légende Alan Shearer a également tenu des propos assez crus notamment sur son aventure à Manchester United. « L’Euro ? C’est loin d’être certain pour lui. Ce n’est pas un avant-centre, il ne veut pas jouer là-bas. Il jouerait le rôle d’un attaquant large qui pourrait jouer comme attaquant en cas d’urgence. Son langage corporel montre qu’il ne veut pas jouer là-bas pour Manchester United » Et c’est justement le sujet abordé dans la presse anglaise ces dernières heures. Après 19 ans passés chez les Red Devils, Marcus Rashford est visiblement arrivé au bout de son aventure mancunienne et pour retrouver de sa superbe, un départ semble inévitable.

Dans ses colonnes, le Daily Mail liste d’ailleurs plusieurs raisons qui illustrent la cassure entre le joueur et son club. «Il semble avoir oublié qu’il est un footballeur professionnel évoluant en club et en sélection nationale. Il s’est comporté comme quelqu’un qui n’a aucune de ces responsabilités, opportunités, avantages ou privilèges. » Pour repartir à zéro, l’international anglais (60 sélections) a besoin de voir d’autres choses. Et la presse anglaise sait où est-ce qu’il pourrait rebondir pour redevenir la star de l’Angleterre : au PSG pour succéder à Kylian Mbappé alors que le Daily Mail explique que des contacts existent déjà. «Il est en contact avec le Paris Saint-Germain, ce qui pourrait être une option si c’est une décision qui l’intéresse. Il remportera des titres de champion, jouera en Ligue des champions et il s’éloignera de la pression de United et des médias britanniques. Cela a ses avantages. » Dans le dur, Marcus Rashford doit rebondir. Et l’Angleterre veut le voir renaître, quitte à le laisser quitter leur chère et tendre Premier League.