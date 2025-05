Le Bayern Munich fonce sur une piste à 80M€ pour oublier Florian Wirtz

Le Bayern Munich doit changer ses plans. Annoncé comme le grand favori pour accueillir Florian Wirtz au cours des derniers mois, le géant bavarois va finalement devoir se rabattre sur d’autres pistes. En effet, comme nous vous l’indiquions, ce samedi, le milieu offensif du Bayer Leverkusen a décidé de rejoindre Liverpool, le champion d’Angleterre. D’après les informations de Bild, c’est Hans-Joachim Wirtz, le père et conseiller de Florian, qui a informé Eberl par téléphone cette semaine pour l’informer de leur décision.

Il a également donné quelques explications quant à ce choix, notamment celui de vouloir découvrir un nouveau championnat après 5 ans passés en Bundesliga, dont une victoire il y a un an avec le Bayer. Convaincu par le discours d’Arne Slot, Florian Wirtz va donc obliger les Munichois à activer de nouvelles pistes. Selon les dernières informations du Mirror, confirmées par le Daily Mail, le club basé en Bavière n’a d’ailleurs pas tardé à trouver une alternative fiable. Ainsi, le média britannique affirme, ce samedi, que le Bayern fonce désormais sur un certain Eberechi Eze.

Le Bayern a trouvé l’alternative à Wirtz

Numéro 10 de Crystal Palace et héros des siens lors de la finale de la FA Cup contre Manchester City, le natif de Londres a réalisé une saison étincelante avec 14 buts et 11 passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues. Un rendement qui n’a pas échappé aux décideurs bavarois, prêts à sortir le chéquier pour s’offrir celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2027 avec les Eagles.

The Mirror précise ainsi que le Bayern devrait être en mesure d’activer la clause libératoire du joueur de 26 ans à la fin de la saison, à savoir 60 millions de livres sterling, plus 8 millions de livres sterling supplémentaires en ajouts potentiels (soit un peu plus de 80 millions d’euro). Pour conclure ce dossier, le board munichois compte notamment sur ses relations solides avec Palace. Pour rappel, les deux formations s’étaient déjà mis d’accord sur un accord de 50,8 millions de livres sterling pour Michael Olise l’été dernier, qui est également un ami proche d’Eze. A suivre…