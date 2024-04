Real Madrid : la réponse de Carlo Ancelotti à Thomas Tuchel

Ce mardi, les demi-finales de Ligue des Champions débutent avec un alléchant Bayern Munich-Real Madrid. Bourreau de Manchester City lors du tour précédent à l’issue d’une grande bataille sur deux rencontres, le club madrilène aura fort à faire contre des Bavarois revanchards. Incapables d’enchaîner avec un 12e titre consécutif en Bundesliga, les hommes de Thomas Tuchel vont jeter toutes leurs forces sur la Ligue des Champions, leur dernier espoir de sauver une saison maussade. En conférence de presse d’avant-match, le coach allemand avait d’ailleurs affirmé qu’il était sûr que Serge Gnabry allait marquer.

Une réponse qui a été retranscrite par les journalistes espagnols à Carlo Ancelotti. Et entre deux anciens coaches du PSG, respect et piques amusantes sont de mise : «je peux seulement dire que Tuchel est un grand entraîneur, spectaculaire dans sa stratégie, jeune et avec des équipes très bien formées et travaillées. J’ai beaucoup d’affection et de respect pour lui. Tuchel a dit que Gnabry va marquer demain ? Gnabry a des chances de marquer, comme Sané, Kane ou Musiala. Vinicius en a plus que Mendy ! Ce sont des statistiques. Nous respectons énormément leur attaquant, rien de plus.» Reste à savoir si Vinicius et Serge Gnabry marqueront demain !