Euro 2024 : l’annonce de la liste des Bleus en direct !

Plus que quelques heures avant l’annonce de la liste officielle des 26 joueurs retenus par Didier Deschamps pour disputer l’EURO 2024 en juin prochain avec l’Équipe de France. Parmi 26 joueurs, le sélectionneur des Bleus choisira, 3 gardiens, 9 défenseurs, 7 milieux de terrain et 7 attaquants. Rendez-vous dès 19h45 sur la chaîne YouTube de Foot Mercato pour suivre en direct avec nos journalistes en plateau l’annonce de la liste et pour en débattre.

Le direct

