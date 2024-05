Vidéo : l’étonnement de Kylian Mbappé lorsqu’il découvre sa statue

Ce jeudi, Kylian Mbappé était de passage en Allemagne du côté de Berlin pour une raison bien précise. Alors qu’il était blessé et forfait pour la rencontre du PSG face à Nice ce mercredi, le Français en a profité pour aller inaugurer sa statue du côté du célèbre musée de cire Madame Tussauds.

Et l’attaquant du PSG, qui a d’ailleurs annoncé son départ du club ces derniers jours, a été bluffé par la ressemblance frappante avec sa statue de cire qui portait le maillot de l’équipe de France pour l’Euro. « Il ressemble plus à Kylian que moi ! » a-t-il lâché ironiquement avant de faire remarquer que cette statue avait l’air plus grande que lui. De quoi forcer le maître de cérémonie à lui expliquer que les crampons au pied de la statue lui faisaient gagner quelques centimètres.