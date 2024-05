Euro 2024 : la liste des 27 de Julian Nagelsmann pour l’Allemagne

L’Allemagne a sûrement traversé l’une des pires crises de son histoire lors des 24 derniers mois. Après une Coupe du monde 2022 qui a tourné au fiasco au Qatar avec une élimination en phase de groupes, la Mannschaft a mis du temps à se relever. Avec l’arrivée de Julian Nagelsmann sur le banc d’outre-Rhin, la donne a mis du temps à changer. Pourtant, à la suite d’un rassemblement de mars plus que réussi avec une victoire éclatante face à la France à Lyon (0-1), l’ancien coach du Bayern Munich a visiblement trouvé la recette avec son nouveau groupe.

S’appuyant sur un pressing constant et des joueurs capables de répéter les efforts, le tacticien de 36 ans a réussi à imposer ses principes de jeu à une unité de joueurs prometteuse. Dès lors, alors que l’Euro se joue à la maison, l’Allemagne est passée d’équipe qui risque de se rater à favori en l’espace de quelques semaines. Pour autant, rien n’est encore fait pour des Allemands qui jouent gros cet été. Pour ce faire, Julian Nagelsmann ne devait pas se rater dans son choix des joueurs. Et comme souvent avec la Mannschaft, la plupart des joueurs ont réalisé de belles saisons en Bundesliga.

Les jeunes pépites allemandes ont le vent en poupe

C’est notamment le cas de Florian Wirtz et Jamal Musiala. Brillants cette saison respectivement avec le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich, les deux pépites de la génération 2003 seront les dépositaires du jeu allemand en juillet. Capables de dicter le rythme d’une rencontre, leur technique et leur insouciance risquent de poser de nombreux problèmes à leurs adversaires. Aleksandar Pavlovic (20 ans), étincelant même dans un Bayern Munich parfois morose, est également au rendez-vous. À leurs côtés, Julian Nagelsmann a aussi misé sur un paquet d’expérience. En effet, vainqueur de la Coupe du monde 2014, Toni Kroos, Manuel Neuer et Thomas Müller sont encore présents pour permettre à l’Allemagne de remporter son premier Euro depuis 1996. Sorti sur blessure face au Real Madrid et annoncé forfait pour le reste de la saison avec la formation munichoise, Serge Gnabry restera quant à lui à quai.

Alors que d’autres grands noms comme Antonio Rüdiger, Marc-André ter Stegen, Ilkay Gündogan, Kai Havertz ou encore Joshua Kimmich sont également présents, Nagelsmann a dû composer pour construire le reste de l’effectif. En effet, plusieurs joueurs très intéressants de l’autre côté du Rhin mais méconnus du grand public viennent garnir une liste assez séduisante. À noter que les héros de l’épopée du Borussia Dortmund en Ligue des Champions, Nico Schlotterbeck et Niklas Füllkrug ont été récompensés par Nagelsmann. En revanche, ce n’est pas le cas de Karim Adeyemi, Niklas Süle ou encore de Mats Hummels, pourtant auteur d’un exercice impressionnant avec les Borussen. Du côté des surprises, on notera la présence de Maximilian Beier, révélation de la saison du côté d’Hoffenheim et déjà convoqué lors de la trêve internationale de mars avec la Mannschaft. Pour rappel, l’Allemagne, qui devra encore se séparer d’au moins un joueur puisque 27 éléments ont été convoqués (26 joueurs maximum autorisés, ndlr), se trouve dans une poule relativement relevée. En ouverture, ils affronteront l’Ecosse le 14 juin (21h). Par la suite, ce sont la Hongrie (19 juin, 21h) et la Suisse (23 juin, 21h) qui seront sur la route des coéquipiers de Jamal Musiala.

La liste de l’Allemagne :

Gardiens : Manuel Neuer (Bayern Munich), Marc-André ter Stegen (FC Barcelone), Alexander Nübel (Stuttgart), Oliver Baumann (Hoffenheim)

Défenseurs : Joshua Kimmich (Bayern Munich), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Robin Koch (Eintracht Francfort), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Waldemar Anton (Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Milieux : Toni Kroos (Real Madrid), Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Pascal Groß (Brighton), Ilkay Gündogan (FC Barcelone), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Chris Führich (Stuttgart), Leroy Sané (Bayern Munich)

Attaquants : Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Deniz Undav (Stuttgart), Kai Havertz (Arsenal), Thomas Müller (Bayern Munich), Maximilian Beier (Hoffenheim)