Bayern Munich : le plan de Mathys Tel pour le mercato

Pour sa deuxième saison avec l’équipe première du Bayern Munich, Mathys Tel (19 ans) n’a été titularisé qu’à 5 reprises en Bundesliga. Souvent annoncé partant pour avoir un meilleur temps de jeu, le jeune attaquant français devrait finalement rester en Bavière. C’est ce qu’a annoncé son représentant à la presse allemande.

« Mathys a récemment signé un nouveau contrat longue durée avec son club. Il est en train d’apprendre auprès de l’élite. Nous prenons les roses et avec elles les épines. On se remet en question, on travaille et on avance. Peu importe qui sera l’entraîneur la saison prochaine, Mathys sera disponible et continuera à apprendre pour conquérir sa gloire et les titres que tout le monde attend à Munich. C’est sa seule préoccupation après une saison d’apprentissage », a confié son agent à TZ.