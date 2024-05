Cristiano Ronaldo athlète le mieux payé du monde, deux Français dans le top 10 !

Comme chaque année, le célèbre magazine américain Forbes dévoile son classement des athlètes les mieux payés au monde sur la dernière année écoulée. Depuis plus d’une décennie maintenant, certains sportifs se retrouvent régulièrement dans ce classement et cette année, c’est un footballeur qui est en tête. En effet, Cristiano Ronaldo est de très loin l’athlète le mieux payé sur l’année écoulé. Grâce à son contrat XXL en Arabie saoudite et ses sponsors, la star portugaise a touché 240 millions d’euros.

Il devance de plus de 40 millions le deuxième de ce classement, à savoir le golfeur espagnol Jon Rahm (200 millions d’euros). À la 3e place, on retrouve un autre footballeur qui n’est autre que Lionel Messi et ses 124M€ d’euros. Dans le top 10 du classement, on retrouve deux français. À la 6e place figure Kylian Mbappé avec 101M€ gagnés lors de l’année écoulée. Karim Benzema pointe à la 8e place avec 97M€ juste derrière Neymar et ses 99M€. Dans le top 50, on retrouve également Erling Haaland 27e, Mohamed Salah (38e) et Sadio Mané (40e).