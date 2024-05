Le Ballon d’Or 2020 ne sera pas attribué à Robert Lewandowski

La rumeur n’a existé que quelques jours du côté de l’Espagne. Ces derniers jours, la presse espagnole révélait que France Football avait l’intention d’attribuer le Ballon d’Or 2020 à Robert Lewandowski. Souvenez-vous, lors de la période Covid, le journal français avait décidé de ne pas organiser de cérémonie du Ballon d’Or malgré la saison XXL de l’attaquant polonais vainqueur de la Ligue des Champions face au PSG et de la Bundesliga avec des statistiques exceptionnelles.

Malgré ses 55 buts et 10 passes décisives en 47 matches, Lewandowski n’avait pas remporté le trophée. France Football s’était justifié en expliquant que pour des soucis d’équité (tous les Championnats n’avaient pas repris pendant le Covid comme la Bundesliga et donc les joueurs n’auraient pas pu être jugés équitablement), le BO 2020 ne serait pas attribué. Et alors qu’une rumeur expliquait que FF allait corriger cette situation, Nicolas Manissier, responsable du Ballon d’Or, a démenti au micro de RAC1. «Je peux dissiper tout doute et tout type de spéculation, nous n’envisageons pas d’attribuer le Ballon d’Or à Robert Lewandowski pour 2020. En tant qu’institution, nous avons notre propre règlement que nous respectons rigoureusement.» Voilà qui est clair.