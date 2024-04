Inter Miami : plus personne n’arrête Lionel Messi

Meilleur buteur, meilleur passeur et leader de MLS. C’est le début de saison de Lionel Messi du côté de l’Inter Miami. L’international argentin est sur son nuage depuis quelques mois et écrase tout sur son passage. Ce samedi, face à New England (1-4), il a encore inscrit un doublé, son deuxième consécutif après celui du week-end dernier. Mieux encore, il a désormais marqué au moins un but lors de ses six dernières apparitions avec la franchise floridienne. Cette nuit, alors que son équipe était menée dès la première minute de jeu, il a d’abord égalisé puis donné l’avantage avant d’offrir un but à son ami et coéquipier Luis Suarez en fin de match.

Une nouvelle prestation XXL qui lui permet d’ailleurs de rentrer dans l’histoire de la MLS. Lionel Messi est devenu le premier joueur du championnat à être décisif sur plus d’un but par match pendant six rencontres consécutives. De quoi être salué par la presse américaine qui s’enflamme clairement pour l’octuple Ballon d’Or. «La star Lionel Messi amène l’Inter Miami au sommet devant une foule immense», titre ainsi ESPN après la rencontre qui s’est déroulée devant plus de 66 000 spectateurs. «Messi mène toujours aussi bien les siens», écrit de son côté la TSN.

Lionel Messi déjà dans l’histoire de la MLS

Il faut dire que le début de saison de Lionel Messi est excellent. En 10 rencontres disputées, l’ancien du PSG a contribué à… 17 buts puisqu’il a trouvé le chemin des filets à 11 reprises et délivré 6 passes décisives. Des performances impressionnantes qui portent clairement son équipe puisque l’Inter Miami est actuellement leader de la Conférence Est avec 3 points d’avance sur Cincinnati. Pour rappel, avant l’arrivée de l’Argentin, le club de David Beckham avait terminé avant-dernier du championnat (aucune relégation dans le système américain).

Comme la saison dernière où il avait brillé avant l’arrivée du Mondial 2022 dans le but de se préparer à 100%, Lionel Messi semble se chauffer avant l’arrivée de la Copa America qui se déroulera cet été. Le Champion du monde 2022 avait expliqué avoir cet objectif en tête après avoir déjà tout gagné avec sa sélection. Et en étant désormais le meilleur buteur du championnat (9 buts), et meilleur passeur, il envoie un message fort à la concurrence : Lionel Messi n’est pas encore à la retraite. Et ce sont les supporters argentins qui se frottent les mains à quelques mois de la compétition continentale qui se déroulera d’ailleurs aux Etats-Unis.