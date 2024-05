Al-Ittihad, France : où en est N’Golo Kanté ?

Ce jeudi, Didier Deschamps a surpris son monde. Au moment d’annoncer sa liste pour l’Euro 2024 qui aura lieu en Allemagne, le sélectionneur des Bleus a cité le nom de N’Golo Kanté. Une surprise, ou presque puisque l’information avait fuité dans la presse quelques minutes avant l’annonce officielle. Mais voir le milieu de terrain de 33 ans dans la liste avait de quoi étonner puisqu’il n’a plus porté le maillot des Bleus depuis juin 2022. Il n’a donc pas disputé le Mondial au Qatar et n’a pas été convoqué depuis non plus. Alors forcément, cela a de quoi interroger. Et sur le plateau de TF1, DD a tenu à se justifier.

«Je peux comprendre que les supporters de l’équipe de France n’ont pas suivi son parcours, il est désormais en Arabie saoudite, c’est plus compliqué, il sortait d’une saison 2022/2023 avec une grosse blessure, mais sans ça il aurait fait partie de ma liste pour le Mondial au Qatar. Après ça, il a fait une saison complète, il a retrouvé toutes ses capacités physiques et grâce à son vécu et son physique, je suis convaincu que l’équipe de France sera meilleure avec lui» a-t-il lâché avant d’enchaîner. «Il a des capacités athlétiques, il les a retrouvées, il a enchaîné beaucoup de matches, on pourra discuter de l’intensité spécifique en Arabie saoudite avec la température et le taux d’humidité qui amènent des secondes mi-temps plus lentes dans le rythme, mais je n’ai aucun doute sur sa capacité». En évoquant sa forme physique, Didier Deschamps souligne peut-être le critère qui a fait la différence dans ce choix.

Le joueur le plus utilisé du club

Depuis son transfert en Arabie saoudite à Al-Ittihad, le même club qu’un certain Karim Benzema, N’Golo Kanté a retrouvé de la constance et du rythme. Cette saison, il a disputé 42 matches avec son club (3641 minutes jouées actuellement). Pour retrouver une saison avec autant de temps de jeu pour le Français, il faut remonter à la saison 2018/2019 où il avait disputé 53 matches (4185 minutes jouées). Preuve que du haut de ses 33 ans, l’ancien milieu de Caen a retrouvé une certaine régularité et a surtout été préservé des blessures. En effet, cette saison, il n’a pas connu le moindre pépin physique, ce qui est plutôt rare dans sa carrière de joueur. Cela n’était plus arrivé depuis cette saison 2018/2019 également.

En plus du temps de jeu (il est le joueur le plus utilisé de l’effectif et de loin), et malgré les résultats sportifs décevants de son club avec une élimination en Ligue des Champions et la perte du titre au profit d’Al-Hilal, N’Golo Kanté a aussi retrouvé de la confiance dans son jeu. Majoritairement utilisé en tant que sentinelle ou dans un milieu à deux avec l’ancien Monégasque Fabinho notamment, l’ancien joueur des Blues s’est montré décisif plusieurs fois. Auteur de 6 passes décisives et 4 buts cette saison, il affiche son meilleur bilan depuis le début de sa carrière, dans un championnat, certes moins compétitif. Mais la saison 2023-2024 de N’Golo Kanté, qui plus est dans un secteur de jeu avec des adversaires intéressants (Seko Fofana, Ruben Neves, Milinkovic-Savic, Otavio, Gabi Veiga, Franck Kessié ou encore Brozovic) prouve qu’il a de quoi bien dépanner les Bleus dans un secteur souvent décimé par les blessures ces dernières années.