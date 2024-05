OM : Frank McCourt et son entourage soutiennent Pablo Longoria

Le départ attendu de Stéphane Tessier de la direction générale de l’Olympique de Marseille est un message, celui-ci en est un autre. Pablo Longoria, président de l’OM, souvent en désaccord avec Stéphane Tessier, va bel et bien poursuivre son aventure en Provence. Le clan de l’actionnaire Frank McCourt garde une totale confiance envers le dirigeant espagnol, comme confié sur RMC.

«La position de Pablo n’a jamais été remise en cause et son lien ainsi que celui de ses équipes avec McCourt Global est resté fort depuis le départ, il n’y a aucun sujet à ce niveau-là. La confiance est totale, les liens permanents, ancrés vers et pour le club», a communiqué l’entourage de l’actionnaire. Le clan McCourt s’entretient régulièrement avec le board olympien, même si l’Américain est peu présent dans la cité phocéenne.