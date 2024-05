Red Star : Habib Beye s’exprime sur son avenir

Depuis l’officialisation de la montée du Red Star en Ligue 2, Habib Beye est un entraîneur très convoité. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille n’a pas encore annoncé le choix qu’il fera, il a posé ses conditions pour la saison prochaine. En revanche, le Sénégalais a toutes les informations à disposition pour prendre une décision.

«J’ai tous les éléments aujourd’hui pour prendre une décision pour moi. Je me suis donné l’opportunité d’être libre de décider. J’ai un contrat de trois ans (deux en tant qu’entraîneur principal), et aujourd’hui j’ai un club qui me veut et c’est très appréciable. Le club ne m’a pas dit 'merci pour tout ce que tu as fait au revoir’. Ma décision sera annoncée dans quelques jours», a confié le technicien de 46 ans en conférence de presse.