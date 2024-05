Christophe Galtier confirme avoir dit non à l’OM !

Dans un entretien accordé à L’Equipe, Christophe Galtier est longuement revenu sur les graves accusations portées contre lui par Julien Fournier, son ancien directeur du football à l’OGC Nice (2021-2022). Au cours de cet échange, l’ancien technicien du PSG a également évoqué son passage dans la capitale française et ses débuts au Qatar. L’occasion également pour lui de revenir sur certaines rumeurs alors que son nom avait circulé en septembre dernier pour succéder à Marcelino sur le banc de l’OM. Une proposition que l’ancien coach de l’ASSE avait finalement refusé. «Le jour où j’ai pris la décision de ne pas rejoindre l’OM a été le moment le plus difficile de ma carrière», a ainsi lancé Galtier, qui confirme avoir eu rendez-vous avec Pablo Longoria.

Et d’ajouter : «je n’ai pas suivi le conseil de ma femme parce que le timing n’était pas bon. J’ai ressenti au fond de moi que je n’avais pas le droit d’associer malgré lui et malgré moi le club à mon rendez-vous au tribunal. La pression allait monter crescendo et j’allais dépenser de l’énergie pour ma défense. Les gens doivent prendre le fait que je leur ai dit non comme une grande marque de respect pour le club et le président Pablo. Et je sais qu’ils l’ont pris comme ça». Par la suite, les dirigeants marseillais ont finalement opté pour l’option Gattuso avant de voir Jean-Louis Gasset débarquer il y a quelques semaines pour relancer un club en perte de vitesse…