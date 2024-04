Premier League : Manchester City étrille Brighton et revient sur les talons d’Arsenal !

Dans le cadre de la 29e journée de Premier League, Manchester City, troisième avec 73 points, se déplaçait sur la pelouse de Brighton, onzième, avec la ferme intention de profiter du faux pas de Liverpool (74 pts) ce mercredi pour prendre la 2e place et talonner Arsenal (77 pts). Avec deux matches en retard au coup d’envoi, les Citizens, exclusivement lancés dans la course au titre après leur élimination lors des quarts de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, se présentaient en 4-2-3-1 avec Phil Foden, Kévin De Bruyne et Bernardo Silva alignés en retrait de Julian Alvarez. Face au bloc des Seagulls, également organisés en 4-2-3-1, les Skyblues ne tardaient pas à prendre les commandes de cette rencontre.

Servi par Foden sur le côté droit, Walker centrait en une touche vers De Bruyne, qui expédiait une tête plongeante dans la lucarne droite (0-1, 17e). Décisif sur sa première occasion, Manchester City repartait à l’attaque et faisait logiquement le break. Légèrement excentré sur la droite, Foden, bien aidé par le dos de Gross, trompait Steele sur coup franc (0-2, 26e). Idéalement lancés dans ce match, les hommes de Pep Guardiola tuaient le suspens avant la pause. Après avoir intercepté une passe de Barco, Silva trouvait Foden, qui terminait d’une frappe du gauche en première intention dans le petit filet opposé, au sol, pour s’offrir un doublé (0-3, 34e).

Manchester City met la pression sur Arsenal !

Écœurant de domination (9 tirs à 3), Manchester City rentrait logiquement en tête à la pause. Au retour des vestiaires, les Skyblues gardaient les mêmes intentions offensives. Trouvé à l’entrée de la surface, Alvarez prenait sa chance mais son tir était bloqué en deux temps par Steele (59e). Qu’importe. Le champion du monde argentin revenait à la charge et participait finalement à la fête. Trouvé par Walker après un dégagement d’Ederson, Alvarez glissait le ballon dans le but vide, du droit (0-4, 62e). Succès en poche, Manchester City en profitait pour opérer un turnover certain. De Bruyne et Foden cédaient alors leur place à Nunes et Grealish.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Man City 76 33 48 23 7 3 80 32 11 Brighton 44 33 -2 11 11 11 52 54

Dans le dernier quart d’heure de cette rencontre, les pensionnaires de l’Etihad Stadium conservaient leur avantage malgré une belle occasion signée João Pedro (85e). Avec cette large victoire (4-0), Manchester City récupère la deuxième place de Premier League et revient à un petit point d’Arsenal. Avec un match en retard, les Skyblues, qui se déplaceront sur la pelouse de Nottingham Forest ce week-end, restent plus que jamais en course pour le titre. De son côté, Brighton, opposé à Bournemouth lors de la 35e journée, reste bloqué à la onzième place.