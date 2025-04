Lecce annonce un décès dans son staff, son match est reporté

Encore une triste nouvelle dans le monde du football. Après le décès du médecin du FC Barcelone, le club italien de Lecce (17e du classement de Serie A) annonce que son physiothérapeute est décédée alors que l’équipe se trouvait en mise au vert pour préparer le match contre l’Atalanta. Une mort soudaine qui a provoqué le report de la rencontre.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Atalanta 64 33 +36 19 7 7 66 30 17 Lecce 26 33 -32 6 8 19 23 55

«L’U.S. Lecce, profondément choquée, annonce le décès soudain de Graziano Fiorita. Le physiothérapeute, qui travaillait pour les Giallorossi depuis plus de 20 ans, se trouvait avec l’équipe en mise au vert à Coccaglio. L’équipe retournera immédiatement à Lecce, le match prévu demain contre l’Atalanta étant reporté. Dans ce moment de profonde douleur et d’incrédulité totale, où tout mot serait superflu, le club ne peut qu’entourer son épouse Azzurra et ses enfants Carolina, Davide, Nicolò et Riccardo, sa mère Francesca et tous les membres de sa famille», indique le club italien.