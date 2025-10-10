Équipe de France : le bel hommage à Samuel Umtiti
En 2018, il était l’un des héros du sacre de l’Équipe de France à la Coupe du monde 2018. Légendaire en demi-finale avec une tête et une célébration devenue iconique face à la Belgique, Samuel Umtiti est devenue une vraie star en France après la compétition. Pourtant, le reste de sa carrière n’a pas été la réussite attendue et programmée pour le joueur formé à l’OL.
Blessé au genou gauche sur lequel il avait forcé lors de la compétition en Russie, Umtiti a vécu une lente descente aux enfers qui l’a contraint à prendre sa retraite il y a quelques semaines. Ce vendredi, en amont de la rencontre entre les Bleus et l’Azerbaïdjan, le Parc des Princes a rendu hommage à l’ancien du Barça. Après une entrée sur la musique 'Ramenez la coupe à la maison’, Umtiti a été adulé par la foule et un maillot spécial lui a été remis.
