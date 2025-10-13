Eliminatoires CM - Europe
EdF : Didier Deschamps en attend plus de Maghnes Akliouche
1 min.
@Maxppp
Interrogé sur Maghnes Akliouche avant de retrouver l’Islande dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps a loué les qualités de l’offensif monégasque. Pour autant, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille a avoué en attendre plus de son protégé.
La suite après cette publicité
«Akliouche a fait une bonne entrée contre l’Azerbaïdjan. Il est jeune, il doit prendre un peu plus d’assurance. Il a un caractère un peu introverti, comme pouvait l’être Michael Olise à ses débuts, mais il est plein d’envie, avec beaucoup de qualités techniques», a notamment déclaré le sélectionneur des Bleus.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer