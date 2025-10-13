Menu Rechercher
Commenter
Eliminatoires CM - Europe

EdF : Didier Deschamps en attend plus de Maghnes Akliouche

Par Josué Cassé
1 min.
Maghnes Akliouche en action avec l'ASM. @Maxppp

Interrogé sur Maghnes Akliouche avant de retrouver l’Islande dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps a loué les qualités de l’offensif monégasque. Pour autant, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille a avoué en attendre plus de son protégé.

La suite après cette publicité

«Akliouche a fait une bonne entrée contre l’Azerbaïdjan. Il est jeune, il doit prendre un peu plus d’assurance. Il a un caractère un peu introverti, comme pouvait l’être Michael Olise à ses débuts, mais il est plein d’envie, avec beaucoup de qualités techniques», a notamment déclaré le sélectionneur des Bleus.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
France
Didier Deschamps
Maghnes Akliouche

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
France Flag France
Didier Deschamps Didier Deschamps
Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier