Liverpool : Jamie Carragher tacle Alexander-Arnold

Alors que le latéral anglais Trent Alexander-Arnold a annoncé son départ à venir de Liverpool à la fin de la saison, les rumeurs l’envoyant du côté du Real Madrid pour rejoindre son compatriote Jude Bellingham n’ont jamais été aussi intenses. Face à cette situation, l’ancien joueur des Reds Jamie Carragher s’est montré déçu que le joueur formé au club n’aie pas plus de considération pour ce dernier «face à la superpuissance qu’est le Real Madrid.»

La suite après cette publicité

«Les joueurs sont encore plus appréciés lorsqu’ils disent sincèrement qu’ils ne veulent jouer pour personne d’autre. Si cette image du talent local vivant son rêve est illusoire, les gens se sentent déçus. Giggs et Scholes seront toujours adorés à Manchester United comme les membres de la « classe de 92 » qui n’ont jamais pensé à partir. Il n’y a ni bien ni mal à cela. Les supporters de Liverpool ne pensaient pas qu’Alexander-Arnold envisageait sa voie de la même manière que Owen et Beckham, car il disait que son rêve était de devenir capitaine du club», a détaillé Carragher au micro de Sky Sports.