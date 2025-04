Manchester City a déjà 4 options pour remplacer pour Erling Haaland

Pep le bricoleur. Cette saison, le technicien espagnol a dû sortir sa caisse à outils à plusieurs reprises. En effet, son équipe n’est pas épargnée par les pépins physiques en tous genres. En septembre dernier, il a dû réfléchir à la meilleure façon de remplacer son joueur clé, Rodri, après sa grave blessure. Un chantier de taille pour Pep Guardiola et Manchester City. On a vu d’ailleurs qu’il était très difficile, voire impossible de faire sans le milieu de terrain ibérique, qu’il compte sur les joueurs à sa disposition comme sur le mercato d’hiver. En ce début du mois d’avril, le coach mancunien fait face à un nouveau casse-tête. En effet, il va devoir composer sans son attaquant vedette Erling Haaland.

Qui pour remplacer Haaland ?

Touché à la cheville gauche face à Bournemouth le week-end dernier, le Norvégien manquera plusieurs semaines de compétition, au grand dam de son entraîneur. «Les docteurs m’ont dit qu’il serait absent entre cinq et sept semaines. Donc nous espérons qu’il sera prêt pour la Coupe du monde des Clubs. (…) Avec toutes les blessures que nous avons eues cette saison, je suis vraiment désolé pour eux et pour Erling également. Je lui souhaite donc un bon rétablissement et qu’il revienne le plus rapidement possible», a-t-il avoué hier en conférence de presse. Très rapidement, il a été question de la meilleure façon de remplacer le joueur aux 30 buts et 4 assists en 33 apparitions toutes compétitions confondues cette saison.

«Nous allons essayer de trouver des solutions, il est irremplaçable, mais nous devons nous adapter», a admis Guardiola. Et justement, il a déjà quelques idées derrière la tête pour compenser l’absence de sa star offensive, qui pourrait revenir pour le sprint final ou au plus tard pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA cet été. Le Manchester Evening News cite le nom d’Omar Marmoush, arrivé au mercato d’hiver en provenance de l’Eintracht Francfort. «Omar aime jouer près de la surface. Il aime marquer, avoir le sens du but. Et il l’a, oui. Je connais les joueurs qui ont le sens du but plus que les autres. Tout le monde sait donc que ses joueurs ont le sens du but plus que les autres joueurs. Et il faut essayer de les amener près de la surface», a précisé Guardiola hier.

Guardiola a plusieurs solutions

Mais le MEN explique qu’il n’a pas souhaité révéler si c’est une option qu’il envisage pour remplacer Haaland. Il a d’ailleurs trois autres joueurs dans son groupe qu’il imagine pouvoir prendre le relais pendant quelques semaines selon le média anglais. «Oui, Marmoush peut jouer là-bas. Phil [Foden] peut y jouer. Macca [James McAtee] peut y jouer, Oscar Bobb peut y jouer», a précisé Guardiola. Un entraîneur qui attendra beaucoup de ces 4 joueurs. Et il n’est pas le seul. Le MEN attend que d’autres joueurs prennent le pouvoir en l’absence du Cyborg. «Marmoush est davantage un attaquant qui a besoin de joueurs plus proches de lui, comme l’a montré son but contre Bournemouth. Haaland aime avoir le ballon devant lui ou centrer depuis l’extérieur.»

Le média anglais poursuit : «Marmoush aura besoin de joueurs comme Phil Foden, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku et Savinho pour s’adapter à son jeu, mais cela représente aussi une opportunité. Foden a sous-performé cette saison par rapport à l’an dernier où il était le Joueur de l’Année. Il devra non seulement s’adapter à Marmoush, mais aussi marquer davantage de buts et terminer la saison 2024/25 sur une bonne note. Il en va de même pour De Bruyne, qui a montré son âge, mais qui peut mener City vers le top 4 sans dépendre de Haaland. Doku - qui manque cruellement de passes décisives pour Haaland sur deux saisons ensemble (deux sur 58 apparitions partagées) - peut augmenter sa production avec un autre type d’attaquant avec qui travailler. La blessure de Haaland pourrait coûter cher à City dans une saison où les blessures ne cessent de pleuvoir. Elle pourrait également donner raison à une recrue de janvier et aider trois joueurs sous-performants à sauver leur saison.» Pep Guardiola prie pour que ses joueurs réussissent à combler le vide laissé par Haaland. Cela commencera dès ce soir face à Leicester.