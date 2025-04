Le PSG atomise Angers

La meilleure équipe de Ligue 1 face à l’une des pires du moment. C’est un peu la perspective que nous offre le duel entre le PSG et Angers, prévu ce samedi au Parc des Princes (17h00). Une rencontre qui pourrait s’annoncer décisive pour les deux formations, même si les enjeux diffèrent totalement. Pour Paris, il est question de décrocher un 15e titre de champion de France, retardé après le succès de Monaco face à Nice dimanche dernier.

Pour Angers, la préoccupation majeure reste évidemment la lutte pour sa survie en Ligue 1. Si les Angevins réussissaient l’exploit de battre Paris, ce que personne n’a encore été en mesure de faire en championnat cette saison, leur maintien serait quasiment acquis. Mais tout ça n’est encore qu’un fantasme, et au regard des dynamiques des deux équipes, on ne donnerait pas cher de la peau des Scoïstes… Pour profiter de ce PSG-Angers, le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne vous propose un bonus de bienvenue jusqu’à 100 € + 10 € offerts sans dépôt pour toute nouvelle inscription grâce au code FM10**. Parions Sport en Ligne est N°1 sur les cotes du PSG et de l’OM.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport en Ligne pour cette rencontre, voici les trois cotes PSG-Angers*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

But de Désiré Doué face à Angers, cote à 2,75

Il est perché sur son petit nuage, et ne semble pas avoir l’intention de le quitter. Rayonnant en 2025, Désiré Doué a encore franchi un nouveau cap là où on l’attendait : dans la zone de vérité. Depuis un mois, l’ancien Rennais enchaîne les grosses performances, cumule les buts et les passes décisives (5 buts et 4 passes décisives sur ses 9 derniers matchs), et a même étrenné son nouveau statut d’international français. Le week-end passé, c’est l’ASSE qui a fait les frais de sa forme étincelante, avec un doublé magnifique. Face à des Angevins dépassés, qui viennent encore d’encaisser 11 buts sur leurs 4 derniers matchs, l’international tricolore aura plus d’une opportunité de soigner ses statistiques. Une cote sympa à 2,75, et pas excessivement risquée. En plaçant 100 € pour votre premier pari et s’il est gagnant, vous gagnerez 275€ + 100 € en crédits de jeu soit 375 €, si Doué est buteur contre Angers. Et s’il ne l’est pas, vous serez remboursés en crédit de jeu. De quoi prendre le pari !

Le PSG bat Angers 1-0, 2-0 ou 3-0, cote à 2,50

Doué buteur, et après ? Compte tenu des formes du moment, une victoire large de Paris face à Angers semble être le bon compromis. Les Angevins restent sur 4 matchs consécutifs sans marquer (pour 11 buts encaissés), quand Paris carbure à plein régime et tourmente ses adversaires tour à tour. Même si Luis Enrique devrait procéder à un turnover avant d’affronter Aston Villa en Ligue des Champions, ce PSG et ses seconds couteaux seront bien trop forts pour le SCO, deuxième pire équipe sur les 5 derniers matchs (1 point pris). Les Parisiens voudront aussi faire un nouveau grand pas vers le titre devant leurs supporters. Pourquoi ne pas tenter le pari d’une victoire 1-0, 2-0 ou 3-0 des Rouge et Bleu, coté à 2,50 ? Ce n’est pas négligeable, sachant que le pari vous sera remboursé en crédit de jeu s’il est perdant.

Le PSG marque le premier but du match entre la 15e et la 29e cote à 2,95

En général, il ne faut pas arriver en retard aux matchs du PSG au Parc des Princes. L’OM, Lille ou Monaco l’ont tous appris à leurs dépens ces dernières semaines en se déplaçant dans la capitale. À chaque fois, les Parisiens ont su trouver la solution dès les 25 premières minutes. Face aux largesses promenées par les Angevins dernièrement, on imagine bien Paris se mettre à l’abri assez tôt, pour terminer la rencontre en gestion avant d’affronter Aston Villa. Le week-end dernier, Rennes avait profité des trous d’air angevins pour ouvrir le score dès la 13e minute. Avec une équipe remaniée, on imagine bien qu’il faudra quelques minutes supplémentaires pour percer le verrou angevin. Si vous pariez 100 euros sur l’ouverture du score du PSG entre la 15e et la 29e minute, pour votre premier pari, vous gagnerez 295 euros + 100 euros en crédit de jeu, soit 395 euros.

