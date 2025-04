PL : Jean-Philippe Mateta inscrit un superbe but pour son retour !

Jean-Philippe Mateta a retrouvé le chemin des filets cet après-midi avec Crystal Palace ! L’attaquant français a inscrit son premier but en championnat depuis sa blessure, marquant ainsi un retour remarqué. Ce but porte son total à 16 réalisations et 3 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, confirmant son importance dans l’effectif londonien.

Pour rappel, Mateta avait été gravement blessé à l’oreille il y a un mois. Il avait fait son retour à la compétition samedi dernier lors du quart de finale de FA Cup face à Fulham, où il avait été titularisé. Depuis, il évolue avec un casque de protection.