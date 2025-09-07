Neal Maupay ne veut pas quitter l’OM !

Quel avenir pour Neal Maupay ? Pour l’heure, difficile de le dire, mais le buteur passé par Brighton, Brentford ou encore Everton ne manque pas de prétendants. N’entrant plus forcément dans les plans de Roberto De Zerbi du côté de l’OM, celui qui n’a pas été retenu pour la phase de ligue de la Ligue des Champions sort, en effet, d’un été particulièrement agité.

Poussé vers la sortie - au même titre que Ruben Blanco, Pol Lirola ou encore Amine Harit - le natif de Versailles a ainsi été associé à de nombreux clubs. De Lens à l’Udinese en passant par Sassuolo, le PAOK Salonique, Getafe ou encore Anderlecht, le droitier d’1m71 a globalement prouvé qu’il disposait d’une belle cote sur le marché. Suffisant pour permettre à l’OM de s’en séparer ? Force est de constater que non et la raison est assez simple.

Maupay ne veut pas précipiter son départ

Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’OM, le joueur formé à l’OGC Nice ne semble pas pressé de quitter la Canebière et a, en ce sens, repoussé les avances de tous ses prétendants malgré la perspective d’une saison très compliquée à cause de la concurrence à son poste. Une posture qui ne manque pas de surprendre le club olympien. «C’est bizarre, mais on respecte cette décision», réagit-on au sein du club phocéen, selon La Provence.

Relégué derrière Amine Gouiri, Pierre-Emerick Aubameyang et même le jeune Robinio Vaz, Neal Maupay - auteur de 4 buts et 4 passes décisives en 24 matches toutes compétitions confondues la saison dernière - n’a pas été convoqué pour les rencontres contre le Stade Rennais (0-1) et l’Olympique Lyonnais (0-1), et devrait voir son temps de jeu très limité au cours des prochains mois. À moins qu’un nouveau projet ne lui fasse changer d’avis…